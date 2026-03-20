На Зеленского посыпалась сокрушительная критика: в Раде озвучили угрожающий прогноз для Украины

Ситуация в мире обостряется – новые и старые конфликты, войны, паника в экономике, в обществе. В Верховной Раде рассказали, как действовать Украине в мире потрясений.

Владимир Зеленский.

Народный депутат Владимир Арьев уверен, что от того, как поведет себя Украина, зависит существование государства.

"Без преувеличения! Поэтому для этого нужно сделать несколько важных выводов и действий. Безотлагательно!", — подчеркнул политик.

Во-первых, не переоценить собственные возможности. По его словам, если к чрезмерной уверенности добавить недооценку опасности. Мы подходим к периоду, когда каждая страна будет спасать себя сама.

Второе, не считать себя лучше других.

Третье, вернуться к адекватности и сознанию. Политик убежден, что не стоит плевать в протянутую руку политических оппонентов и растратить 30 млрд бюджетных средств на собственные пиар-программы типа "кешВбак" пока военным не подняли зарплату.

Четвертое, коалиция национального спасения. По словам нардепа, Зеленский и дальше будет цепляться в полномочия мертвой хваткой, но не сменит авторитарный стиль правления на сознание. Хотя коалиция национального единства требовалась вчера — сегодня она звучит как коалиция национального спасения.

Пятое: армия нуждается и в изменениях, и заменах, и в поддержке. Нужны изменения – новый военный менеджмент, повышение зарплат военным, установление предельного срока службы, искоренение коррупции и беззакония в ТЦК.

Шестое: европейские реформы.

"Наш дом горит с 2014. Да, мы стоим, но это не повод считать, что выстоим при любых условиях. Эти условия создает власть, но и все украинцы тоже. Мы должны требовать от власти адекватности. Хотя бы штормами под их соцсетями для начала. От всех нас зависит не сгорит ли все дотла. Потому что надвигающийся “Brave new world” совсем не чудесный”, — подытожил политик.

