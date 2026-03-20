На Зеленского посыпалась сокрушительная критика: в Раде озвучили угрожающий прогноз для Украины

Кречмаровская Наталия
Ситуация в мире обостряется – новые и старые конфликты, войны, паника в экономике, в обществе. В Верховной Раде рассказали, как действовать Украине в мире потрясений.
Владимир Зеленский.
Народный депутат Владимир Арьев уверен, что от того, как поведет себя Украина, зависит существование государства.
Во-первых, не переоценить собственные возможности. По его словам, если к чрезмерной уверенности добавить недооценку опасности. Мы подходим к периоду, когда каждая страна будет спасать себя сама.
Второе, не считать себя лучше других.
Третье, вернуться к адекватности и сознанию. Политик убежден, что не стоит плевать в протянутую руку политических оппонентов и растратить 30 млрд бюджетных средств на собственные пиар-программы типа "кешВбак" пока военным не подняли зарплату.
Четвертое, коалиция национального спасения. По словам нардепа, Зеленский и дальше будет цепляться в полномочия мертвой хваткой, но не сменит авторитарный стиль правления на сознание. Хотя коалиция национального единства требовалась вчера — сегодня она звучит как коалиция национального спасения.
Пятое: армия нуждается и в изменениях, и заменах, и в поддержке. Нужны изменения – новый военный менеджмент, повышение зарплат военным, установление предельного срока службы, искоренение коррупции и беззакония в ТЦК.
Шестое: европейские реформы.
