У Раді різко “рознесли” слова Зеленського: чим дорікнули президенту України

Кречмаровская Наталия
Президент України Володимир Зеленський днями заявив, що ситуація в Ірані – це хороший сигнал Путіну, чим закінчується диктатура. Однак в Раді натякнули на проблеми в самій Україні.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народна депутатка Анна Скороход розповіла, що таке диктатура, та назвала основні її ознаки.
- Концентрація влади. Влада фактично належить вузькому колу осіб. Парламент перетворився на слухняних кнопкодавів.
- Ліквідація або замороження виборів. Звісно, за словами народної депутатки, зручно говорити, що під час воєнного стану вибори неможливі.
- Знищення опозиції. Політичних опонентів повністю придушують та усувають від процесів. Достатньо, за словами нардепки, відкрити кілька кримінальних справ, щоб 99,9% "ярих опозиціонерів" закрили рота, а іноді ще й вибачилися за те, що його відкривали.
- Тиск на громадських активістів.
- Тотальний контроль над медіа. Державна цензура, за її словами, закриття десятків медіа та пропаганда замість плюралізму думок.
- Обмеження прав і свобод. Конституція, яка в Україні просто поставлена "на паузу", зауважила політик.
