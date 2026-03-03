У Раді різко “рознесли” слова Зеленського: чим дорікнули президенту України

Президент України Володимир Зеленський днями заявив, що ситуація в Ірані – це хороший сигнал Путіну, чим закінчується диктатура. Однак в Раді натякнули на проблеми в самій Україні.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Анна Скороход розповіла, що таке диктатура, та назвала основні її ознаки.

- Концентрація влади. Влада фактично належить вузькому колу осіб. Парламент перетворився на слухняних кнопкодавів.

- Ліквідація або замороження виборів. Звісно, за словами народної депутатки, зручно говорити, що під час воєнного стану вибори неможливі.

“Але чи шукає хтось компромісний механізм їх проведення? Ні”, — зауважила Скороход.

- Знищення опозиції. Політичних опонентів повністю придушують та усувають від процесів. Достатньо, за словами нардепки, відкрити кілька кримінальних справ, щоб 99,9% "ярих опозиціонерів" закрили рота, а іноді ще й вибачилися за те, що його відкривали.

- Тиск на громадських активістів.

“Ми спостерігаємо хвилю кримінальних проваджень. "Улюбленими" інструментами стали 111-та стаття (державна зрада) та звинувачення у перешкоджанні діяльності армії”, — переконана політик.

- Тотальний контроль над медіа. Державна цензура, за її словами, закриття десятків медіа та пропаганда замість плюралізму думок.

“Навіть приватні телеканали жорстко контролюються. Якщо ви у "стоп-листі" — доступ до ефіру закритий, і ніякі гроші вас з червоного списку в зелений не переведуть”, — пояснила народна депутатка.

- Обмеження прав і свобод. Конституція, яка в Україні просто поставлена "на паузу", зауважила політик.

“Але ми ж, безумовно, живемо в демократичній державі. Точно не в диктатурі”, — підсумувала Скороход.

