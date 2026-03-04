На Зеленского посыпалась сокрушительная критика: президент хочет сделать киевлян заложниками

Проблемы в Киеве нарастают – на ситуацию в столице обратили внимание и в высоких кабинетах власти. Однако в Раде отмечают, что в этом есть политический аспект.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Владимир Арьев отметил, что Зеленский делает киевлян разменной монетой в своей политической борьбе против Кличко.

"Это так возмущает, что Зеленский делает киевлян разменной монетой в своей политической борьбе против Кличко. Столица только пережила холодную и темную зиму, ситуация с энергетикой была одной из худших в Украине, но Киев стал единственным городом, которому СНБО во главе с Зеленским отказал в плане устойчивости для следующей зимы”, — подчеркнул нардеп.

По его словам, оказывается – пусть киевляне дальше мерзнут и сидят без света, "главное, чтобы вся эта ОПшная медиа-шушера имела повод топтать мэра Киева, которого президентская банда никак не может вытолкнуть, как уже сделала в других городах".

"То есть постоянно забирать из столицы дополнительные миллиарды в бюджет — это без проблем, но правительство не будет помогать Киеву готовиться к холодам? Такая себе "справедливость" аля Зе", — отметил политик.

Народный депутат объяснил, почему Киев не сможет все сделать сам.

1. По словам политика, собственных ТЭЦ Киеву никогда не хватало.

"Электроэнергия в столицу идет с атомных станций. Энергораспределительные узлы расположены на территории области и принадлежат Укрэнерго, поэтому город не может там ничего делать. А как "защитили" энергообъекты мы видим — именно по ним били оккупанты, чтобы обесточить Киев. Им удалось. При условии разрушения столичных ТЭЦ вообще наступила беда. Без защиты этих точек входа в столицу беда будет продолжаться, а здесь сфера правительства, без него никак”, — подчеркнул политик.

2. Что касается когенерации, то нужно еще вчера готовить газовые, электрические и тепловые сети к подключению установок по производству электроэнергии и тепла. То, что саботировал бывший министр энергетики и юстиции Герман Галущенко, объяснил политик. Он объяснил, что это столь масштабная работа для города в 3,5 миллиона жителей, что ни одна коммунальная система в мире не справится с такой задачей самостоятельно. Однако, по его словам, правительство и Зеленский не учитывают это. У них, объяснил политик, отговорка – план Киева им не нравится. Единственный из всех.

"Это одно из самых циничных действий власти во главе с Зеленским, когда в заложники готовы взять всю столицу ради персональной политической борьбы. А "дорогим украинцам", к которым каждый вечер обращается президент, нужно запомнить, что мы все для него действительно никакие не дорогие", — подытожил он.

