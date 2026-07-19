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На фоне протестов за отставку Сырского Зеленский собрал командующих ВСУ: какая причина

Зеленский провел совещание с командующими ВСУ, в ходе которого обсудили фронт, ПВО, обеспечение армии и производство беспилотников.

19 июля 2026, 16:20
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский провел серию совещаний с командованием Вооруженных сил Украины, в ходе которых обсудили ситуацию на фронте, обеспечение войск и выполнение международных договоренностей по оборонной помощи. Встречи прошли на фоне общественных протестов, во время которых, в частности, раздаются призывы к отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

На фоне протестов за отставку Сырского Зеленский собрал командующих ВСУ: какая причина

Зеленский собрал генералов ВСУ на фоне требований об отставке Сырского

19 июля, в четвертый день протестов украинцев, Зеленский заслушал доклады командующего Объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого, заместителя начальника Генерального штаба Владимира Горбатюка и командующего Десантно-штурмовыми войсками Олега Апостола.

По словам президента, Михаил Драпатий доложил об обстановке по ключевым направлениям в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях. В ходе встречи также обсудили потребности корпусов и бригад, проблемы с обеспечением и способы ликвидации дефицита в поставках.

"Цею объективную оценку ситуации, детальный разбор ключевых потребностей корпусов и бригад на направлениях, предложения по проблемным вопросам и восполнение дефицитов в снабжении. Не должны терять ни одного дня для защиты независимости Украины, наших позиций и людей", — отметил Зеленский.

Отдельный блок переговоров касался реализации международных договоренностей по военной помощи. Президент подчеркнул, что среди главных приоритетов остаются ужесточение системы противовоздушной обороны и полное исполнение контрактов на производство беспилотников всех типов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Портников раскрыл план Зеленского по освобождению Сырского: с козлом отпущения.

Также "Комментарии" писали, что топовые генералы ВСУ поддержали Сырского во время протестов.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20047
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