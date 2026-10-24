"На кого работает президент Украины?" В Раде раскритиковали заявление Зеленского

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Кречмаровская Наталия
Президент Украины Владимир Зеленский в одном из интервью отметил, что "не имеет значения, кто будет президентом в Украине, пока у власти остается Путин".
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народная депутат Анна Скороход отметила, что в плане войны России против Украины нужно учитывать позицию не только Путина.
Парламентарий убеждена, что даже если Путина не будет, у России есть определенный круг лиц, принимающих решение, и они не будут менять позиции.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что мирные переговоры в трехстороннем формате могут возобновиться в ноябре. В украинском информационном поле продолжаются острые дискуссии по условиям мира, красным линиям и тому, что можно расценивать как капитуляцию.
Народный депутат Алексей Гончаренко прокомментировал заявления президента Владимира Зеленского и объяснил, что значит быть лидером. Политик рассказал о переговорах, которые продолжались тайно несколько лет назад, и только одна фраза Зеленского, которую он написал в социальной сети, остановила этот процесс.