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"На кого работает президент Украины?" В Раде раскритиковали заявление Зеленского

Народная депутат Скороход убеждена, что решение о продолжении войны зависит не только от Путина, но и от структур в РФ

24 октября 2026, 00:12
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Кречмаровская Наталия

Президент Украины Владимир Зеленский в одном из интервью отметил, что "не имеет значения, кто будет президентом в Украине, пока у власти остается Путин".

"На кого работает президент Украины?" В Раде раскритиковали заявление Зеленского

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Анна Скороход отметила, что в плане войны России против Украины нужно учитывать позицию не только Путина.

"Не знаю, что это значит (слова Зеленского, — ред.). Меня больше интересует другой вопрос. А при чем здесь Путин к президенту Украины? Или на кого у нас работает президент Украины и как это вообще взаимосвязано? Если он в плане войны подразумевает, то я не считаю, что все зависит только от Путина", — отметила народная депутат.

Парламентарий убеждена, что даже если Путина не будет, у России есть определенный круг лиц, принимающих решение, и они не будут менять позиции.

"Поэтому не стоит думать, что только Путин принимает единоличное решение. А больше, мы все прекрасно понимаем, что если бы он их принимал единолично, то война давно закончилась бы. А это целая система и хорошо построенная структура, которая действует еще с девяностых годов. Это тоже надо учитывать. А потому мне непонятно такой комментарий", — подытожила Скороход.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что мирные переговоры в трехстороннем формате могут возобновиться в ноябре. В украинском информационном поле продолжаются острые дискуссии по условиям мира, красным линиям и тому, что можно расценивать как капитуляцию.

Народный депутат Алексей Гончаренко прокомментировал заявления президента Владимира Зеленского и объяснил, что значит быть лидером. Политик рассказал о переговорах, которые продолжались тайно несколько лет назад, и только одна фраза Зеленского, которую он написал в социальной сети, остановила этот процесс.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OKCiIx2eBxs&t=216s
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