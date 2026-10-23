У Раді приголомшили: як одна фраза Зеленського зупинила мирні переговори

Мирні переговори у тристоронньому форматі можуть відновитися у листопаді. В українському інформаційному полі тривають гострі дискусії щодо умов миру, червоних ліній і того, що можна розцінювати як капітуляцію.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко прокоментував заяви президента Володимира Зеленського і пояснив, що значить бути лідером.

“Зеленський: ми хочемо миру. Також Зеленський: Путіна винесуть уперед ногами з Кремля. Я знаю контекст цієї фрази. Я розумію, про що вона. І розумію, яку думку намагався донести Зеленський”, — зазначив нардеп.

Гончаренко пояснив, що мріє про день, коли Путіна не виноситимуть із Кремля, а коли він понесе заслужене покарання.

Політик поділився однією історією, яка трапилася кілька років тому. Тоді, за його словами, перемовини були в активній фазі. Представники влади таємно зустрічалися з росіянами на Аравійському півострові, розповів політик. Він зазначив, що там були доволі нормальні умови закінчення війни. Ці умови, за його словами, передбачали навіть не заморожування по лінії фронту, а відступ росіян із деяких ділянок фронту на Півдні. І от у момент розмов Володимир Зеленський вийшов із твітом про те, що Путін — до***йоб, зазначив Гончаренко.

Усі ставили лайки й сміялися, а перемовини, за його словами, взагалі зупинилися.

“Тоді я висловив думку, за яку мене ненавиділи всі в інтернеті. Але повторю її зараз: відповідальність ЛІДЕРА не в тому, щоб писати класні твіти, а в тому, щоб ухвалювати непопулярні рішення, які ведуть до збереження української нації та української держави”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Зеленського можуть спробувати замінити.



