На чому погорів Федоров: чому Зеленський вже не міг його не звільнити

Все більше приводів вважати, що Володимир Зеленський зняв Михайла Федорова за його інформаційну кампанію. Статті з похвалою Федорову почали зʼявлятися кілька місяців тому, можливо навіть рік і в цьому неважко було побачити однотипність і скоординованість цих меседжів. Про це розповів політексперт, кандидат політичних наук, історик Олександр Палій.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Експерт говорить, що йому, як людині близькій до піар-технологій, стало зрозуміло, що реакція Офісу президента на статті щодо Федорова буде блискавичною.

"Коротше, погорів на масштабі й технологічності інформаційної кампанії. Напевно, ефективніше було б Федорову зустрітися у вузькому колі з десятком лідерів соцмереж, і тоді відстежити скоординованість було б значно важче. Хоча, така зустріч теж навряд чи була б секретом. А у нас зараз гратися в політику має лише один", – зазначив Олександр Палій.

За його словами, зараз ніби зʼявилися натяки, що Зеленський Федорова далеко не відпустить. При цьому найрозумніше, що міг би зробити Зеленський зараз – це використати Федорова для розробки нових гучних ініціатив, які б впроваджували інші. Це дозволило б і не збавити ефективності, і погасити протест.

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Також видання "Коментарі" повідомляло – колишній міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що після своєї відставки отримав пропозицію від президента Володимира Зеленського продовжити роботу в його команді радником. Проте, за словами екс-міністра, він відмовився від цієї ініціативи.

Раніше "Коментарі" писали – колишній радник Офісу президента Олексій Арестович виступив із різкою критикою ситуації навколо управління українською армією та прийняття рішень на найвищому державному рівні. В опублікованому повідомленні він заявив, що президент Володимир Зеленський, на його думку, при виборі між збереженням особистого політичного впливу та проведенням глибоких інституційних реформ надає перевагу першому варіанту.



