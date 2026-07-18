На чому погорів Федоров: чому Зеленський вже не міг його не звільнити

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Кравцев Сергей
Все більше приводів вважати, що Володимир Зеленський зняв Михайла Федорова за його інформаційну кампанію. Статті з похвалою Федорову почали зʼявлятися кілька місяців тому, можливо навіть рік і в цьому неважко було побачити однотипність і скоординованість цих меседжів. Про це розповів політексперт, кандидат політичних наук, історик Олександр Палій.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
Експерт говорить, що йому, як людині близькій до піар-технологій, стало зрозуміло, що реакція Офісу президента на статті щодо Федорова буде блискавичною.
За його словами, зараз ніби зʼявилися натяки, що Зеленський Федорова далеко не відпустить. При цьому найрозумніше, що міг би зробити Зеленський зараз – це використати Федорова для розробки нових гучних ініціатив, які б впроваджували інші. Це дозволило б і не збавити ефективності, і погасити протест.
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Також видання "Коментарі" повідомляло – колишній міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що після своєї відставки отримав пропозицію від президента Володимира Зеленського продовжити роботу в його команді радником. Проте, за словами екс-міністра, він відмовився від цієї ініціативи.
Раніше "Коментарі" писали – колишній радник Офісу президента Олексій Арестович виступив із різкою критикою ситуації навколо управління українською армією та прийняття рішень на найвищому державному рівні. В опублікованому повідомленні він заявив, що президент Володимир Зеленський, на його думку, при виборі між збереженням особистого політичного впливу та проведенням глибоких інституційних реформ надає перевагу першому варіанту.