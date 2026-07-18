На чем погорел Федоров: почему Зеленский уже не мог его не уволить

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Кравцев Сергей
Все больше поводов полагать, что Владимир Зеленский снял Михаила Федорова за его информационную кампанию. Статьи с похвалой Федорову начали появляться несколько месяцев назад, возможно, даже год и в этом нетрудно было увидеть однотипность и скоординированность этих месседжей. Об этом рассказал политексперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Эксперт говорит, что ему, как человеку близкому к пиар-технологиям, стало понятно, что реакция Офиса президента на статьи по Федорову будет молниеносной.
По его словам, сейчас вроде бы появились намеки, что Зеленский Федорова далеко не отпустит. При этом самое разумное, что мог бы сделать Зеленский сейчас – это использовать Федорова для разработки новых громких инициатив, которые внедряли бы другие. Это позволило бы и не сбавить эффективность, и погасить протест.
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Также издание "Комментарии" сообщало — бывший министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что после своей отставки получил предложение от президента Владимира Зеленского продолжить работу в его команде советником. Однако, по словам экс-министра, он отказался от этой инициативы.
Ранее "Комментарии" писали – бывший советник Офиса президента Алексей Арестович выступил с резкой критикой ситуации вокруг управления украинской армией и принятия решений на высшем государственном уровне. В опубликованном сообщении он заявил, что президент Владимир Зеленский, по его мнению, при выборе между сохранением личного политического влияния и проведением глубоких институциональных реформ предпочитает первый вариант.