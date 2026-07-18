На чем погорел Федоров: почему Зеленский уже не мог его не уволить

Все больше поводов полагать, что Владимир Зеленский снял Михаила Федорова за его информационную кампанию. Статьи с похвалой Федорову начали появляться несколько месяцев назад, возможно, даже год и в этом нетрудно было увидеть однотипность и скоординированность этих месседжей. Об этом рассказал политексперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Эксперт говорит, что ему, как человеку близкому к пиар-технологиям, стало понятно, что реакция Офиса президента на статьи по Федорову будет молниеносной.

"Короче, погорел на масштабе и технологичности информационной кампании. Наверное, эффективнее было бы Федорову встретиться в узком кругу с десятком лидеров соцсетей, и тогда отследить скоординированность было бы гораздо труднее. Хотя такая встреча тоже вряд ли была бы секретом. А у нас сейчас играть в политику только один", – отметил Александр Палий.

По его словам, сейчас вроде бы появились намеки, что Зеленский Федорова далеко не отпустит. При этом самое разумное, что мог бы сделать Зеленский сейчас – это использовать Федорова для разработки новых громких инициатив, которые внедряли бы другие. Это позволило бы и не сбавить эффективность, и погасить протест.

Читайте на портале "Комментарии" — Зеленский поставил на спецназовца: станет ли Облако спасителем Минобороны.

Также издание "Комментарии" сообщало — бывший министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что после своей отставки получил предложение от президента Владимира Зеленского продолжить работу в его команде советником. Однако, по словам экс-министра, он отказался от этой инициативы.

Ранее "Комментарии" писали – бывший советник Офиса президента Алексей Арестович выступил с резкой критикой ситуации вокруг управления украинской армией и принятия решений на высшем государственном уровне. В опубликованном сообщении он заявил, что президент Владимир Зеленский, по его мнению, при выборе между сохранением личного политического влияния и проведением глубоких институциональных реформ предпочитает первый вариант.



