Міндіч змінився до невпізнання: як він тепер виглядає (ФОТО)

Український народний депутат Олексій Гончаренко провів відеорозмову з головним фігурантом справи "Мідас" — бізнесменом Тимуром Міндічем, який виїхав до Ізраїлю. Особливу увагу користувачів привернули зміни у зовнішності підприємця, адже він помітно змінився.

Тимур Міндіч (фото з відкритих джерел)

Відповідне відео Гончаренко оприлюднив у своєму Telegram-каналі. На кадрах видно, що співрозмовник нардепа відпустив бороду і тепер виглядає зовсім інакше, ніж раніше, зокрема навіть порівняно з тим, яким був ще кілька місяців тому.

Раніше він виглядав так:

Народний депутат повідомив, що Міндіч підтвердив готовність дати свідчення комісії, однак зробити це планує пізніше.

Бізнесмен також зазначив, що й надалі вважає Володимира Зеленського своїм другом, попри санкції та позбавлення громадянства. При цьому Міндіч наголосив: "Я друг президента, це єдиний мій сьогоднішній гріх", підкресливши, що саме близькі стосунки з главою держави стали причиною підвищеної уваги до нього з боку слідчих органів і медіа.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що підсанкційний бізнесмен Тимур Міндіч, якого пов’язують із можливими корупційними схемами в енергетиці, заявив, що теоретично готовий повернутися в Україну. Втім, за його словами, одразу після приїзду його заарештують і призначать заставу, яку він не зможе внести.

“Я б сьогодні приїхав в Україну, отримав підозру і сів у тюрму, якби була чесна застава. Але розумію, що мені визначать таку суму, яку я не зможу зібрати”, — заявив Тимур Міндіч.

Водночас наприкінці 2025 року в інтерв’ю “УП” Тимур Міндіч стверджував, що повертатися не планує, а кримінальні провадження проти себе називав “маніпуляціями”.

