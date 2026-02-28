Миндич изменился до неузнаваемости: как он теперь выглядит (ФОТО)

Украинский народный депутат Алексей Гончаренко провел видеоразговор с главным фигурантом дела "Мидас" — выехавшим в Израиль бизнесменом Тимуром Миндичем. Особое внимание пользователей привлекли изменения во внешности предпринимателя, он заметно изменился.

Тимур Миндич (фото из открытых источников)

Ответное видео Гончаренко обнародовал в своем Telegram-канале. На кадрах видно, что собеседник нардепа отпустил бороду и теперь выглядит совсем иначе, чем раньше, даже даже по сравнению с тем, каким был еще несколько месяцев назад.

Раньше он выглядел так:

Народный депутат сообщил, что Миндич подтвердил готовность дать показания комиссии, однако сделать это планирует позже.

Бизнесмен также отметил, что и дальше считает Владимира Зеленского своим другом, несмотря на санкции и лишение гражданства. При этом Миндич подчеркнул: "Я друг президента, это единственный мой сегодняшний грех", подчеркнув, что именно близкие отношения с главой государства стали причиной повышенного внимания к нему со стороны следственных органов и СМИ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что подсанкционный бизнесмен Тимур Миндич , связываемый с возможными коррупционными схемами в энергетике, заявил, что теоретически готов вернуться в Украину. Впрочем, по его словам, сразу по приезде его арестуют и назначат залог, который он не сможет внести.

"Я бы сегодня приехал в Украину, получил подозрение и сел в тюрьму, будь честный залог. Но понимаю, что мне определят такую сумму, которую я не смогу собрать", — заявил Тимур Миндич.

В то же время в конце 2025 года в интервью УП Тимур Миндич утверждал, что возвращаться не планирует, а уголовные производства против себя называл манипуляциями.

