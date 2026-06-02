Микола Тищенко несподівано відповів на чутки про ботокс (ФОТО)

Народний депутат Микола Тищенко вперше публічно прокоментував багаторічні чутки про можливе використання ботоксу та інших косметологічних процедур. Після численних обговорень у соцмережах і припущень експертів політик категорично заперечив будь-які "уколи краси".

Микола Тищенко. Фото з відкритих джерел

Микола Тищенко під час інтерв’ю для "Люкс ФМ" отримав питання про зміни у своїй зовнішності, які виникали в мережі після появи різних нових фотографій нардепа. У відповідь Тищенко заявив, що не розуміє причин таких припущень.

"Знаєте, я думаю, це якесь жіноче запитання. Навіть не можу прокоментувати. Ботокс, що? Навіщо? Я ж чоловік", — сказав політик.

Протягом останніх кількох років користувачі соцмереж регулярно звертали увагу на зміну рис обличчя Тищенка. На тлі цих обговорень блогери та спеціалісти з естетичної медицини висували різні версії щодо можливих косметологічних процедур.

Зокрема, блогер Дмитро Святов раніше припускав, що політик міг використовувати філери в зоні щік і вилиць, а також ін’єкції ботулотоксину. На його думку, зміни стали помітними ще у 2019 році та з часом могли посилитися.

Схожі припущення висловлювали й окремі пластичні хірурги. Завідувач відділення пластичної хірургії Центру сучасної пластичної та оперативної хірургії Віталій Орел зазначав, що зовнішні зміни більше нагадують наслідки косметологічних маніпуляцій, ніж хірургічного втручання.

Інший фахівець, пластичний хірург Григорій Стрикун, припускав можливий "синдром переповненого обличчя". Це ефект, який іноді пов’язують з надмірним використанням філерів на основі гіалуронової кислоти.

Однак, сам Микола Тищенко всі ці версії відкидає.

