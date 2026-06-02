Николай Тищенко неожиданно ответил на слухи о ботоксе (ФОТО)

Народный депутат Николай Тищенко впервые публично прокомментировал многолетние слухи о возможном использовании ботокса и других косметологических процедур. После многочисленных обсуждений в соцсетях и предположений экспертов политик категорически отрицал любые "уколы красоты".

Николай Тищенко. Фото из открытых источников

Николай Тищенко во время интервью для "Люкс ФМ" получил вопрос об изменениях в своем облике, которые возникали в сети после появления разных новых фотографий нардепа. В ответ Тищенко заявил, что не понимает причины таких предположений.

"Знаете, я думаю, это какой-то женский вопрос. Даже не могу прокомментировать. Ботокс, что? Зачем? Я ведь мужчина", — сказал политик.

В последние несколько лет пользователи соцсетей регулярно обращали внимание на изменение черт лица Тищенко. На фоне этих обсуждений блоггеры и специалисты по эстетической медицине выдвигали разные версии относительно возможных косметологических процедур.

Николай Тищенко

Николай Тищенко

В частности, блоггер Дмитрий Святов ранее предполагал, что политик мог использовать филеры в зоне щек и скул, а также инъекции ботулотоксина. По его мнению, изменения стали заметны еще в 2019 году и со временем могли усилиться.

Сходные предположения высказывали и отдельные пластические хирурги. Заведующий отделением пластической хирургии Центра современной пластической и оперативной хирургии Виталий Орел отмечал, что внешние изменения больше напоминают последствия косметологических манипуляций, чем хирургическое вмешательство.

Другой специалист, пластический хирург Григорий Стрикун, предполагал возможный "синдром переполненного лица". Это эффект, иногда связываемый с чрезмерным использованием филеров на основе гиалуроновой кислоты.

Однако сам Николай Тищенко все эти версии отвергает.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Николай Тищенко удивил новым образом в Раде.

Также "Комментарии" писали, что с конкурса красоты верблюдов дисквалифицировали 20 животных из-за ботокса.