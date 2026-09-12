Колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель анонсована, як спікерка на заході ультраправої партії Альтернатива для Німеччини (AfD) 16 вересня у Європарламенті. Про це розповів підполковник ЗСУ, начальник відділу міжнародного військового співробітництва Командування Сил ТрО Тарас Березовець.

Юлія Мендель. Фото: із відкритих джерел

Експерт нагадав також те, що Мендель написала на своїх сторінках у соцмережах: "Мир не може бути проросійським". При цьому експрессекретарка Зеленського подякувала за можливість виступити і додала, що вдячна всім, хто ставить під сумнів статускво в Україні та бореться "за мирну й стабільну Європу".

"Цікаво, що моральне дно без дна Юлії Мендель так довго водило її манівцями. Замість того, аби одразу прийти до російської агентури, Юля навіщо довго ламала комедію і намагалася грати роль "злочинного режиму", шукаючи політичного притулку у США. Очевидно, ця гра не спрацювала, а гроші мають тенденцію закінчуватися, тому пошук спонсорів мав врешті привести Юлю до російської агентури в Європі", – зазначив Березовець.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Юлія Мендель виступила з різкою критикою глави держави Володимира Зеленського. У публікаціях у соцмережі X вона заявила, що українське керівництво, а особливо президент, нібито несе безпосередню відповідальність за продовження війни, втрати серед цивільного населення та проблеми з захистом українців.

Мендель стверджує, що Зеленський "зробив вибір продовжувати війну", яку вона вважає такою, що Україна не може виграти. За її словами, на Заході люди бояться, "притягати Україну до відповідальності за рішення, які загострюють бої".

Раніше "Коментарі" писали – "Дивлюся, як моя країна вмирає": Юлія Мендель запропонувала радикальний варіант закінчення війни.