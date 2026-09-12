Мендель зганьбилася остаточно: де засвітилася серед спікерів

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Кравцев Сергей
Колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель анонсована, як спікерка на заході ультраправої партії Альтернатива для Німеччини (AfD) 16 вересня у Європарламенті. Про це розповів підполковник ЗСУ, начальник відділу міжнародного військового співробітництва Командування Сил ТрО Тарас Березовець.
Юлія Мендель. Фото: із відкритих джерел
Експерт нагадав також те, що Мендель написала на своїх сторінках у соцмережах: "Мир не може бути проросійським". При цьому експрессекретарка Зеленського подякувала за можливість виступити і додала, що вдячна всім, хто ставить під сумнів статускво в Україні та бореться "за мирну й стабільну Європу".
Також видання "Коментарі" повідомляло – Юлія Мендель виступила з різкою критикою глави держави Володимира Зеленського. У публікаціях у соцмережі X вона заявила, що українське керівництво, а особливо президент, нібито несе безпосередню відповідальність за продовження війни, втрати серед цивільного населення та проблеми з захистом українців.
Мендель стверджує, що Зеленський "зробив вибір продовжувати війну", яку вона вважає такою, що Україна не може виграти. За її словами, на Заході люди бояться, "притягати Україну до відповідальності за рішення, які загострюють бої".
Раніше "Коментарі" писали – "Дивлюся, як моя країна вмирає": Юлія Мендель запропонувала радикальний варіант закінчення війни.