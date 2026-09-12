Бывший пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель анонсирована, как спикер на мероприятии ультраправой партии Альтернатива для Германии (AfD) 16 сентября в Европарламенте. Об этом рассказал подполковник ВСУ, начальник отдела международного военного сотрудничества Командования Сил ТрО Тарас Березовец.

Юлия Мендель. Фото: из открытых источников

Эксперт напомнил также, что Мендель написала на своих страницах в соцсетях: "Мир не может быть пророссийским". При этом экспресссекретарь Зеленского поблагодарила за возможность выступить и добавила, что благодарна всем, кто ставит под сомнение статус в Украине и борется "за мирную и стабильную Европу".

"Интересно, что моральное дно без дна Юлии Мендель так долго водило ее окольными путями. Вместо того чтобы сразу прийти к российской агентуре, Юля зачем долго ломала комедию и пыталась играть роль "преступного режима", ища политического убежища в США. Очевидно, эта игра не сработала, а деньги имеют тенденцию заканчиваться, поэтому поиск спонсоров должен был наконец привести Юлю к российской агентуре в Европе", – отметил Березовец.

Также издание "Комментарии" сообщало – Юлия Мендель выступила с резкой критикой главы государства Владимира Зеленского. В публикациях в соцсети X она заявила, что украинское руководство, особенно президент, якобы несет непосредственную ответственность за продолжение войны, потери среди гражданского населения и проблемы с защитой украинцев.

Мендель утверждает, что Зеленский "сделал выбор продолжать войну", которую она считает, что Украина не может выиграть. По ее словам, на Западе люди боятся, "привлекать Украину к ответственности за обостряющие бои решения".

Ранее "Комментарии" писали — "Смотрю, как моя страна умирает": Юлия Мендель предложила радикальный вариант окончания войны.