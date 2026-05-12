Мендель допомогла Єрмаку: про що говорить новий скандал з владою

Кравцев Сергей
Колишня прес-секретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель після її інтерв'ю Такеру Карлсону інформаційно перемогла вручення підозри Андрієві Єрмаку. Вся стрічка Фейсбук в її фото, обуренням факту самої розмови з українофобом Карлсоном, а також подивуванням, чому це сталось саме зараз. Про це розповіла керівниця Громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська.
Юлія Мендель. Фото: із відкритих джерел
За її словами, Мендель давно обливає не Зеленського, а Україну брудом, поширює ідентичні російським наративи та цитується Дмітрієвим.
Ольга Айвазовська зауважила, що вона взагалі не ототожнює будь-якого керівника, чи посадовця з країною, бо вони йдуть, а ми всі повинні залишатись та творити державність навіть в умовах категорично несприятливих. Але і коли Мендель вона була менш голосною та критичною щодо президента, її наративи критично рухались в фарватері російських інтересів створення паралельної реальності щодо всіх нас.
Ольга Айвазовська зауважила, єдине, що дійсно турбує, адже точно не Мендель, як ще одна відкрита пропагандистська одиниця Кремля, так це корупційний скандал з ЖК Династія, що на цьому етапі вже шкодить непристойним мовчання самого президента.
