Мендель допомогла Єрмаку: про що говорить новий скандал з владою

Колишня прес-секретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель після її інтерв'ю Такеру Карлсону інформаційно перемогла вручення підозри Андрієві Єрмаку. Вся стрічка Фейсбук в її фото, обуренням факту самої розмови з українофобом Карлсоном, а також подивуванням, чому це сталось саме зараз. Про це розповіла керівниця Громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська.

Юлія Мендель.

"Я би звернула увагу на те, що це природній рух її кар'єри. Юлія Мендель стала нікому не цікавою після втрати посади в ОП та всі спроби звернути на себе увагу, включно з написанням книжки про себе та президента після її відходу, були дуже малоефективними. Бувають такі люди, які стають нікому не цікавими, коли втрачають якусь формальну роль. Вона – сучасний Герострат, який заради слави, без різниці якої якості, готовий був спалити храм Артеміди (одне з 7 чудес світу). Палить вона давно, але в мережі Х, який в Україні не є популярним", – зазначила експерт.

За її словами, Мендель давно обливає не Зеленського, а Україну брудом, поширює ідентичні російським наративи та цитується Дмітрієвим.

Ольга Айвазовська зауважила, що вона взагалі не ототожнює будь-якого керівника, чи посадовця з країною, бо вони йдуть, а ми всі повинні залишатись та творити державність навіть в умовах категорично несприятливих. Але і коли Мендель вона була менш голосною та критичною щодо президента, її наративи критично рухались в фарватері російських інтересів створення паралельної реальності щодо всіх нас.

"Тут немає жодного збігу обставин щодо лояльності до російського порядку денного, але людина з вразливим егом та неспроможністю знайти собі місце в світі готова вибирати ганьбу та шкодити. Радує одне: аудиторія Карлсона не буде ніколи на стороні України. Чи це інтерв'ю дійде до тих, "хто не визначився", залежить від політики медіа поширювати це поза крайніх MAGA", – зазначила експерт.

Ольга Айвазовська зауважила, єдине, що дійсно турбує, адже точно не Мендель, як ще одна відкрита пропагандистська одиниця Кремля, так це корупційний скандал з ЖК Династія, що на цьому етапі вже шкодить непристойним мовчання самого президента.

