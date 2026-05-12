Мендель помогла Ермаку: о чем говорит новый скандал с властью

Кравцев Сергей
Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель после ее интервью Такеру Карлсону информационно победила вручение подозрения Андрею Ермаку. Вся лента Фейсбук в ее фото, возмущение факта самого разговора с украинофобом Карлсоном, а также удивлением, почему это произошло именно сейчас. Об этом рассказала руководительница Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.
Юлия Мендель.
По ее словам, Мендель давно обливает не Зеленского, а Украину грязью, распространяет идентичные российским нарративам и цитируется Дмитриевым.
Ольга Айвазовская отметила, что она вообще не отождествляет какого-либо руководителя или чиновника со страной, потому что они уходят, а мы все должны оставаться и творить государственность даже в условиях категорически неблагоприятных. Но и когда Мендель она была менее громкой и критической по отношению к президенту, ее нарративы критически двигались в фарватере российских интересов создания параллельной реальности по отношению ко всем нам.
Ольга Айвазовская заметила, единственное, что действительно беспокоит, ведь точно не Мендель, как еще одна открытая пропагандистская единица Кремля, так это коррупционный скандал с ЖК Династия, что на этом этапе уже вредит непристойным молчаниям самого президента.
