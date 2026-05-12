Мендель помогла Ермаку: о чем говорит новый скандал с властью

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель после ее интервью Такеру Карлсону информационно победила вручение подозрения Андрею Ермаку. Вся лента Фейсбук в ее фото, возмущение факта самого разговора с украинофобом Карлсоном, а также удивлением, почему это произошло именно сейчас. Об этом рассказала руководительница Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

"Я бы обратила внимание на то, что это природное движение ее карьеры. Юлия Мендель стала никому не интересна после потери должности в ОП и все попытки обратить на себя внимание, включая написание книги о себе и президенте после ее ухода, были очень малоэффективны. Бывают такие люди, которые становятся никому не интересными, когда теряют какую-нибудь формальную роль. Она – современный Герострат, который ради славы, без разницы какого качества, готов был сжечь храм Артемиды (одно из 7 чудес света). Курит она давно, но в сети Х, которая в Украине не популярна", – отметила эксперт.

По ее словам, Мендель давно обливает не Зеленского, а Украину грязью, распространяет идентичные российским нарративам и цитируется Дмитриевым.

Ольга Айвазовская отметила, что она вообще не отождествляет какого-либо руководителя или чиновника со страной, потому что они уходят, а мы все должны оставаться и творить государственность даже в условиях категорически неблагоприятных. Но и когда Мендель она была менее громкой и критической по отношению к президенту, ее нарративы критически двигались в фарватере российских интересов создания параллельной реальности по отношению ко всем нам.

"Здесь нет никакого стечения обстоятельств по поводу лояльности к российской повестке дня, но человек с уязвимым эгом и неспособностью найти себе место в мире готов выбирать позор и вредить. Радует одно: аудитория Карлсона никогда не будет на стороне Украины. Дойдет ли это интервью до тех, "кто не определился", зависит от политики медиа распространять это вне крайних MAGA", – отметила эксперт.

Ольга Айвазовская заметила, единственное, что действительно беспокоит, ведь точно не Мендель, как еще одна открытая пропагандистская единица Кремля, так это коррупционный скандал с ЖК Династия, что на этом этапе уже вредит непристойным молчаниям самого президента.

