logo_ukra

BTC/USD

66777

ETH/USD

1864.06

USD/UAH

44.35

EUR/UAH

51.53

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика України 2026 "Мамині черешні": нардеп Ар’єв висловився про чоловіків за кордоном (ВІДЕО)
commentss НОВИНИ Всі новини

"Мамині черешні": нардеп Ар’єв висловився про чоловіків за кордоном (ВІДЕО)

Нардеп Володимир Ар’єв заявив, що частина українських чоловіків за кордоном не повернеться навіть після реформ у ЗСУ.

3 червня 2026, 15:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Народний депутат від партії "Європейська Солідарність" Володимир Ар’єв висловився щодо українських чоловіків призовного віку, які перебувають за кордоном. Під час ефіру політик назвав частину з них "маминими черешнями" та водночас наголосив на необхідності реформування умов служби в українській армії.

"Мамині черешні": нардеп Ар’єв висловився про чоловіків за кордоном (ВІДЕО)

Володимир Ар’єв. Фото з відкритих джерел

Володимир Ар’єв в ефірі "Радіо Свобода" прокоментував дискусії в країнах Європейського Союзу щодо майбутнього українських біженців. Народний депутат заявив, що примусове повернення чоловіків до України може суперечити міжнародному праву. На його думку, більш реалістичним шляхом є створення таких умов військової служби, які мотивуватимуть громадян добровільно повертатися на батьківщину.

Політик висловив сподівання, що Міністерство оборони реалізує обіцяні зміни, які зроблять службу в ЗСУ не лише престижною, а й більш привабливою з соціальної та матеріальної точки зору.

"Якщо дійсно зробити службу в Збройних силах України з усіх точок зору привабливою, то тоді частину, але не всі, бо деякі мамині черешні, звичайно, залишаться, але частина чоловіків, які зрозуміють, що можна в Україні отримати достатньо хороші умови, вони тоді повернуться", — сказав Ар’єв.

Заява Ар’єва прозвучала у відповідь на питання ведучої Власти Лазур, яка розповіла про таємний документ ЄС з планами щодо українських чоловіків. У ньому йшлося про 130 тисяч чоловіків призовного віку у Чехії та про пропозиції проросійського чеського політика щодо видворення українців. Нардеп наголосив, що Європейський Союз навряд чи піде на масову депортацію українців, які залишили країну через війну. На його переконання, реальним сценарієм може стати лише посилення правил для нових заявників, які придатні до мобілізації. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Раді пропонують радикальні рішення, щоб повернути українців із-за кордону.

Також "Коментарі" писали, що Україна та Іспанія запускають новий механізм повернення мігрантів.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини