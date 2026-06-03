"Мамины черешни": нардеп Арьев высказался о мужчинах за границей (ВИДЕО)

Народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Владимир Арьев высказался в отношении украинских мужчин призывного возраста, которые находятся за границей. Во время эфира политик назвал часть из них "мамиными черешнями" и одновременно отметил необходимость реформирования условий службы в украинской армии.

Владимир Арьев. Фото из открытых источников

Владимир Арьев в эфире "Радио Свобода" прокомментировал дискуссии в странах Европейского Союза по поводу будущего украинских беженцев. Народный депутат заявил, что принудительный возврат мужчин в Украину может противоречить международному праву. По его мнению, более реалистичным путем есть создание таких условий военной службы, которые будут мотивировать граждан добровольно возвращаться на родину.

Политик выразил надежду, что Министерство обороны реализует обещанные изменения, которые сделают службу в ВСУ не только престижной, но более привлекательной с социальной и материальной точки зрения.

"Если действительно сделать службу в Вооруженных силах Украины со всех точек зрения привлекательной, то тогда часть, но не все, потому что некоторые мамины черешни, конечно, останутся, но часть мужчин, которые поймут, что можно в Украине получить достаточно хорошие условия, они тогда вернутся", — сказал Арьев.

Заявление Арьева прозвучало в ответ на вопрос ведущей Власты Лазур, которая рассказала о тайном документе ЕС с планами на украинских мужчин. В нем говорилось о 130 тысячах мужчин призывного возраста в Чехии и о предложениях пророссийского чешского политика относительно выдворения украинцев. Нардеп подчеркнул, что Европейский Союз вряд ли пойдет на массовую депортацию украинцев, покинувших страну из-за войны. По его убеждению, реальным сценарием может стать лишь ужесточение правил для новых заявителей, пригодных к мобилизации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Раде предлагают радикальные решения, чтобы вернуть украинцев из-за границы.

Также "Комментарии" писали, что Украина и Испания запускают новый механизм возвращения мигрантов.