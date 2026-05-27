В Раді знають, як повернути українців із-за кордону: пропонують радикальні рішення

Українські чоловіки, як шукають спосіб уникнути мобілізації, намагаються оформити відповідні документи, нерідко фіктивні, нелегально перетинають кордон чи просто ховаються вдома. В Раді переконані, що Україна не має відмовлятися від своїх громадян.

Біженці. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олександр Качура зазначив, що в кожного своя історія, однак держава повинна шукати механізми повернення та залучення своїх громадян, а не остаточно втрачати їх.

“І коли сьогодні українців, які виїхали за кордон, деякі чиновники лякають величезними штрафами, кримінальною відповідальністю чи навіть тюрмою за сам факт виїзду — це не повертає людей додому. Навпаки, це змушує їх остаточно будувати життя за межами України. Людина, яка знає, що після повернення її чекають переслідування, штрафи чи кайданки, не повернеться. Вона адаптується за кордоном, створює там сім’ю, працює там і поступово втрачає віру у власну державу”, — пояснив нардеп.

За словами політика, також тисячі громадян залишаються вдома та живуть у постійному страху.

“Люди бояться виходити на вулицю через незаконні дії окремих представників ТЦК, через “бусифікацію”, побиття та приниження. Це ненормально для правової держави. Такі методи не допомагають країні, а лише ще більше відштовхують людей від держави та породжують недовіру”, — зауважив політик.

Парламентар також наголосив, що в Україні сьогодні демографічна та кадрова криза — пропонують масово залучати іноземців. Але, за його словами, замість того, щоб відмовлятися від своїх громадян, потрібно запропонувати їм альтернативу.

Нардеп пропонує встановити повну амністію для українців, які виїхали за кордон. Люди повинні знати: повертаючись додому, вони повертаються до рідних, до своєї держави, до нормального життя, а не до тюрми чи космічних штрафів. За його словами, відповідати мають не прості громадяни, а ті, хто організовував схеми, брав хабарі та заробляв на війні.

“Окремо потрібно створити механізм економічного контракту для українців — як тих, хто зараз за кордоном, так і тих, хто боїться виходити з дому через ситуацію з ТЦК. Держава має сформувати перелік критично важливих професій і дати людям можливість офіційно працювати на благо країни, мати гарантії та приносити користь Україні”, — пропонує політик.

За його словами, якщо не почати боротися за своїх громадян, Україна зіткнеться з ще глибшою соціальною та демографічною кризою.

