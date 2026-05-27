В Раді знають, як повернути українців із-за кордону: пропонують радикальні рішення

Кречмаровская Наталия
Українські чоловіки, як шукають спосіб уникнути мобілізації, намагаються оформити відповідні документи, нерідко фіктивні, нелегально перетинають кордон чи просто ховаються вдома. В Раді переконані, що Україна не має відмовлятися від своїх громадян.
Біженці. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олександр Качура зазначив, що в кожного своя історія, однак держава повинна шукати механізми повернення та залучення своїх громадян, а не остаточно втрачати їх.
За словами політика, також тисячі громадян залишаються вдома та живуть у постійному страху.
Парламентар також наголосив, що в Україні сьогодні демографічна та кадрова криза — пропонують масово залучати іноземців. Але, за його словами, замість того, щоб відмовлятися від своїх громадян, потрібно запропонувати їм альтернативу.
Нардеп пропонує встановити повну амністію для українців, які виїхали за кордон. Люди повинні знати: повертаючись додому, вони повертаються до рідних, до своєї держави, до нормального життя, а не до тюрми чи космічних штрафів. За його словами, відповідати мають не прості громадяни, а ті, хто організовував схеми, брав хабарі та заробляв на війні.
За його словами, якщо не почати боротися за своїх громадян, Україна зіткнеться з ще глибшою соціальною та демографічною кризою.
