“Людей добивають”: у Раді "рознесли" вщент ініціативи влади

В Україні дефіцит бюджету, однак рішення, які, на думку влади, мають забезпечити додаткові надходження, можуть не спрацювати.

Народний депутат Дмитро Разумков розкритикував ініціативи влади щодо посилення податкового навантаження.

“Бюджет тріщить — людей добивають податками. Влада знову перекладає свої провали на українців!”, — наголосив він.

За словами політика, цього тижня Верховна Рада не включила в порядок денний перший із законопроєктів про підвищення податків — так званий “податок на старі шкарпетки” з продажів на онлайн-платформах. Сподівається, що владі “здорового глузду вистачить і надалі”.

За словами політика, насправді зміни покликані зібрати 14 млрд грн з людей, які продають власні вживані речі. Ці кошти, зазначає нардеп, планують спрямувати на фінансування Кабміну, який заклав на свої потреби в бюджеті цього року 13,5 млрд грн. Однак, на переконання народного депутата, навіть якщо закон ухвалять, то цих грошей не зберуть.

“В авторів бюджету дуже погано з арифметикою: у 2024 році замість запланованих 60 млрд грн від підвищення податків зібрали лише 10. З їхніми розрахунками так само буде і цього разу. Але ці кошти в бюджеті вже закладені! І вже зараз ті, хто голосував за кошторис на цей рік, говорять, що грошей не вистачає. А пройшов лише січень. Один місяць — не квартал, не пів року!”, — зауважив політик.

Народний депутат наголосив, що ще під час розгляду бюджету-2026 попереджали, що цей документ — фільчина грамота.

“Як закладали мільярди від МВФ, якщо немає гарантії їх отримання? Як планували витрати, якщо вже на старті шукають, де знову підняти податки? Чому щоразу відповідь одна — підняти податки для людей?”, — цікавиться політик.

За його словами, сьогодні ухвалять податок на OLX, а завтра — 5% військового збору не до кінця війни, а назавжди. Далі, на його думку, — скасування пільг на посилки, створення нових корупційних схем на митниці.

“І ключове — ФОПи. 20% ПДВ для них — це не “реформа”. Це фактичне знищення малого підприємництва! І якщо на це в залі знайдуться голоси, будьте готові, що підприємці закриються і прийдуть до Верховної Ради питати, як їм годувати своїх дітей!”, — підсумував політик.

