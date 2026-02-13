“Людей добивають”: у Раді "рознесли" вщент ініціативи влади

Рубрики
В Україні дефіцит бюджету, однак рішення, які, на думку влади, мають забезпечити додаткові надходження, можуть не спрацювати.
Верховна Рада України. Фото з відкритих джерел
Народний депутат Дмитро Разумков розкритикував ініціативи влади щодо посилення податкового навантаження.
За словами політика, цього тижня Верховна Рада не включила в порядок денний перший із законопроєктів про підвищення податків — так званий “податок на старі шкарпетки” з продажів на онлайн-платформах. Сподівається, що владі “здорового глузду вистачить і надалі”.
За словами політика, насправді зміни покликані зібрати 14 млрд грн з людей, які продають власні вживані речі. Ці кошти, зазначає нардеп, планують спрямувати на фінансування Кабміну, який заклав на свої потреби в бюджеті цього року 13,5 млрд грн. Однак, на переконання народного депутата, навіть якщо закон ухвалять, то цих грошей не зберуть.
Народний депутат наголосив, що ще під час розгляду бюджету-2026 попереджали, що цей документ — фільчина грамота.
За його словами, сьогодні ухвалять податок на OLX, а завтра — 5% військового збору не до кінця війни, а назавжди. Далі, на його думку, — скасування пільг на посилки, створення нових корупційних схем на митниці.
