Политика Украины 2026 "Людей добивают": в Раде "разнесли" вдребезги инициативы власти
"Людей добивают": в Раде "разнесли" вдребезги инициативы власти

Народный депутат Разумков рассказал, почему "налог на старые носки" не принесет ожидаемых результатов

13 февраля 2026, 14:16
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Украине дефицит бюджета, однако решения, которые, по мнению власти, должны обеспечить дополнительные поступления, могут не сработать.

"Людей добивают": в Раде "разнесли" вдребезги инициативы власти

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Народный депутат Дмитрий Разумков подверг критике инициативы власти по усилению налоговой нагрузки.

"Бюджет трещит — людей добивают налогами. Власть снова переводит свои провалы на украинцев!", — подчеркнул он.

По словам политика, на этой неделе Верховная Рада не включила в повестку дня первый из законопроектов о повышении налогов – так называемый "налог на старые носки" с продаж на онлайн-платформах. Надеется, что власти "здравого смысла хватит и дальше".

По словам политика, на самом деле изменения призваны собрать 14 млрд грн с людей, продающих собственные подержанные вещи. Эти средства, отмечает нардеп, планируют направить на финансирование Кабмина, заложившего на свои нужды в бюджете в этом году 13,5 млрд грн. Однако, по убеждению народного депутата, даже если закон примут, эти деньги не соберут.

"У авторов бюджета очень плохо с арифметикой: в 2024 году вместо запланированных 60 млрд грн от повышения налогов собрали только 10. С их расчетами так же будет и на этот раз. Но эти средства в бюджете уже заложены! И уже сейчас голосовавшие за смету на этот год говорят, что денег не хватает. А прошел только январь. Один месяц – не квартал, не полгода!”, — заметил политик.

Народный депутат подчеркнул, что еще во время рассмотрения бюджета-2026 предупреждали, что этот документ — филькина грамота.

"Как закладывали миллиарды от МВФ, если нет гарантии их получения? Как планировали расходы, если уже на старте ищут, где снова поднять налоги? Почему каждый раз один ответ — поднять налоги для людей?", — интересуется политик.

По его словам, сегодня примут налог на OLX, а завтра – 5% военного сбора не до конца войны, а навсегда. Далее, по его мнению, – отмена льгот на посылки, создание новых коррупционных схем на таможне.

"И ключевой — ФЛП. 20% НДС для них — это не "реформа". Это фактическое уничтожение малого предпринимательства! И если на это в зале найдутся голоса, будьте готовы, что предприниматели закроются и придут в Верховную Раду спрашивать, как им кормить своих детей!", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по мнению народной депутатки Анны Скороход, приведет к упадку украинской нации.




Источник: https://t.me/Dmytro_Razumkov_official/4693
