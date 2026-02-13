"Людей добивают": в Раде "разнесли" вдребезги инициативы власти

В Украине дефицит бюджета, однако решения, которые, по мнению власти, должны обеспечить дополнительные поступления, могут не сработать.

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Народный депутат Дмитрий Разумков подверг критике инициативы власти по усилению налоговой нагрузки.

"Бюджет трещит — людей добивают налогами. Власть снова переводит свои провалы на украинцев!", — подчеркнул он.

По словам политика, на этой неделе Верховная Рада не включила в повестку дня первый из законопроектов о повышении налогов – так называемый "налог на старые носки" с продаж на онлайн-платформах. Надеется, что власти "здравого смысла хватит и дальше".

По словам политика, на самом деле изменения призваны собрать 14 млрд грн с людей, продающих собственные подержанные вещи. Эти средства, отмечает нардеп, планируют направить на финансирование Кабмина, заложившего на свои нужды в бюджете в этом году 13,5 млрд грн. Однако, по убеждению народного депутата, даже если закон примут, эти деньги не соберут.

"У авторов бюджета очень плохо с арифметикой: в 2024 году вместо запланированных 60 млрд грн от повышения налогов собрали только 10. С их расчетами так же будет и на этот раз. Но эти средства в бюджете уже заложены! И уже сейчас голосовавшие за смету на этот год говорят, что денег не хватает. А прошел только январь. Один месяц – не квартал, не полгода!”, — заметил политик.

Народный депутат подчеркнул, что еще во время рассмотрения бюджета-2026 предупреждали, что этот документ — филькина грамота.

"Как закладывали миллиарды от МВФ, если нет гарантии их получения? Как планировали расходы, если уже на старте ищут, где снова поднять налоги? Почему каждый раз один ответ — поднять налоги для людей?", — интересуется политик.

По его словам, сегодня примут налог на OLX, а завтра – 5% военного сбора не до конца войны, а навсегда. Далее, по его мнению, – отмена льгот на посылки, создание новых коррупционных схем на таможне.

"И ключевой — ФЛП. 20% НДС для них — это не "реформа". Это фактическое уничтожение малого предпринимательства! И если на это в зале найдутся голоса, будьте готовы, что предприниматели закроются и придут в Верховную Раду спрашивать, как им кормить своих детей!", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по мнению народной депутатки Анны Скороход, приведет к упадку украинской нации.



