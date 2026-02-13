"Людей добивают": в Раде "разнесли" вдребезги инициативы власти

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Украине дефицит бюджета, однако решения, которые, по мнению власти, должны обеспечить дополнительные поступления, могут не сработать.
Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников
Народный депутат Дмитрий Разумков подверг критике инициативы власти по усилению налоговой нагрузки.
По словам политика, на этой неделе Верховная Рада не включила в повестку дня первый из законопроектов о повышении налогов – так называемый "налог на старые носки" с продаж на онлайн-платформах. Надеется, что власти "здравого смысла хватит и дальше".
По словам политика, на самом деле изменения призваны собрать 14 млрд грн с людей, продающих собственные подержанные вещи. Эти средства, отмечает нардеп, планируют направить на финансирование Кабмина, заложившего на свои нужды в бюджете в этом году 13,5 млрд грн. Однако, по убеждению народного депутата, даже если закон примут, эти деньги не соберут.
Народный депутат подчеркнул, что еще во время рассмотрения бюджета-2026 предупреждали, что этот документ — филькина грамота.
По его словам, сегодня примут налог на OLX, а завтра – 5% военного сбора не до конца войны, а навсегда. Далее, по его мнению, – отмена льгот на посылки, создание новых коррупционных схем на таможне.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по мнению народной депутатки Анны Скороход, приведет к упадку украинской нации.