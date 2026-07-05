Курйоз у ВР: Жан Беленюк викликав на бій у клітку депутата Миколу Тищенка (ВІДЕО)

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби та народний депутат України Жан Беленюк публічно запропонував провести поєдинок з колегою по парламенту Миколою Тищенком. Свою заяву спортсмен зробив після того, як у мережі з'явилося відео, на якому Тищенко демонструє бойові стійки.

Жан Беленюк викликав Миколу Тищенка на бій. Фото з відкритих джерел

У своєму зверненні Беленюк з гумором прокоментував стійки Тищенка та запропонував організувати бій за участю депутата.

"Друзі, подивився, як рухається в стійці Микола Тищенко. Думаю зробити свій наступний двобій саме з ним. Якщо САП дасть таку можливість… Коля, подзвони мені. Arena, вийдіть на менеджера Миколи", — сказав Беленюк.

Заява пролунала на тлі недавнього інциденту біля Вищого антикорупційного суду в Києві. 3 липня ветеран оборони Маріуполя та колишній боєць полку "Азов" Віктор Лахно закидав Миколу Тищенка помідорами після судового засідання. Відео швидко поширилося в соціальних мережах.

На оприлюднених кадрах видно, як Тищенко ухиляється від більшості кинутих помідорів, після чого демонструє кілька бойових стійок і намагається наздогнати ветерана, однак зробити цього не зміг. Наразі Тищенко не відповів на пропозицію Беленюка про бій.

Для самого Жана Беленюка поєдинки в октагоні вже не є жартом. Уже 11 липня він дебютує в змішаних єдиноборствах. Олімпійський чемпіон проведе бій за правилами ММА проти ізраїльського спортсмена Хаїма Гозалі. Поєдинок відбудеться в київському Палаці спорту в межах турніру промоушена Arena.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Микола Тищенко несподівано відповів на чутки про ботокс.

Також "Коментарі" писали, що нардеп Жан Беленюк опублікував лайливий допис та отримав шквал невдоволених коментарів.