Курьез в ВР: Жан Беленюк вызвал на бой в клетку депутата Николая Тищенко (ВИДЕО)

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк публично предложил провести поединок с коллегой по парламенту Николаем Тищенко. Свое заявление спортсмен сделал после того, как в сети появилось видео, где Тищенко демонстрирует боевые стойки.

Жан Беленюк вызвал Николая Тищенко на бой. Фото из открытых источников

В своем обращении Беленюк с юмором прокомментировал стойки Тищенко и предложил организовать бой с участием депутата.

"Друзья, посмотрел, как двигается в стойке Николай Тищенко. Думаю сделать свой следующий поединок именно с ним. Если САП даст такую возможность... Коля, позвони мне. Arena, выйдите на менеджера Николая", — сказал Беленюк.

Заявление прозвучало на фоне недавнего инцидента возле Высшего антикоррупционного суда в Киеве. 3 июля ветеран обороны Мариуполя и бывший боец полка "Азов" Виктор Лахно забросал Николая Тищенко помидорами после судебного заседания. Видео быстро распространилось в социальных сетях.

На обнародованных кадрах видно, как Тищенко уклоняется от большинства брошенных помидоров, после чего демонстрирует несколько боевых стоек и пытается угнаться за ветераном, однако сделать этого не смог. Пока Тищенко не ответил на предложение Беленюка о бое.

Для самого Жана Беленюка поединки в октагоне уже не шутка. Уже 11 июля он дебютирует в смешанных единоборствах. Олимпийский чемпион проведет бой по правилам ММА против израильского спортсмена Хаима Гозали. Поединок состоится в киевском Дворце спорта в рамках турнира промоушена Arena.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Николай Тищенко неожиданно ответил на слухи о ботоксе.

Также "Комментарии" писали, что нардеп Жан Беленюк опубликовал бранное сообщение и получил шквал недовольных комментариев.