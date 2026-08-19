Криза Зеленського виходить на новий рівень: до чого тут заява Федорова

Колишнього міністра оборони Михайла Федоров, звісно, не можна назвати політичним месією, але його кейс це справді симптом того про що він говорить – системної кризи президенства Зеленського. І це вже друге коло цієї кризи після минулорічного "Міндічгейту". Висновки не зроблені і ситуація не виправлена. Про це розповів політичний експерт Володимир Горбач.

Володимир Зеленський та Михайло Федоров. Фото: із відкритих джерел

Експерт зауважує, заклик до виборів – це політичний жест, сигнал про потребу зміни влади. Технологічно не ясно, як це зробити, хіба що через добровільну відставку президента. Але суспільне табу щодо виборів під час війни вже захиталося. Може розпочатися суспільна дискусія саме про це, як потрібно змінювати владу під час війни.

"Суспільний запит щодо необхідності зміни влади вже майже сформовано. Не все суспільство, але багато хто з активної частини думає так вже давно. Стримує їх лише відсутність легітимної формули цієї зміни. В ідеалі президентуру могла б врівноважити Верховна Рада, але персональний склад парламентарів правлячої партії виглядає безнадійно", – зазначив експерт.

За його словами, у такій конфігурації єдиним дієвим балансиром президентської влади є незалежна від неї антикорупційна інфраструктура — НАБУ і САП. З їхньою мережею викривачів корупції всередині структури влади. Що ми зараз, власне, і спостерігаємо.

"Чи достатньо буде їхніх зусиль? Побачимо... Якщо не вистачить, то нам із вами "світитимуть" ще роки й роки корумпованої диктатури", – констатував аналітик.

Також видання "Коментарі" повідомляло – в Офісі президента України відреагували на заяву колишнього міністра оборони Михайла Федорова, який закликав напрацювати механізм проведення виборів за умов тривалої війни. На Банковій заявили, що сам факт проведення виборів не заперечують, однак головною перешкодою залишаються безпекові умови. Про це повідомляє LIGA.net із посиланням на співрозмовника в Офісі президента.



