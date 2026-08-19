Кризис Зеленского выходит на новый уровень: при чем здесь заявление Федорова

Бывшего министра обороны Михаила Федоров, конечно, нельзя назвать политическим мессией, но его кейс это действительно симптом того, о чем он говорит – системного кризиса президентства Зеленского. И это уже второй круг этого кризиса после прошлогоднего "Миндичгейта". Выводы не сделаны и ситуация не исправлена. Об этом рассказал политический эксперт Владимир Горбач.

Владимир Зеленский и Михаил Федоров. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, призыв к выборам – это политический жест, сигнал о необходимости смены власти. Технологически не ясно, как это сделать, разве что из-за добровольной отставки президента. Но общественное табу по выборам во время войны уже пошатнулось. Может начаться общественная дискуссия именно об этом, как нужно менять власть во время войны.

"Общественный запрос о необходимости смены власти уже почти сформирован. Не все общество, но многие из активной части думают так уж давно. Сдерживает их только отсутствие легитимной формулы этого изменения. В идеале президентуру могла бы уравновесить Верховная Рада, но персональный состав парламентариев правящей партии выглядит безнадежно", – отметил эксперт.

По его словам, в такой конфигурации единственным действенным балансиром президентской власти является независимая от нее антикоррупционная инфраструктура – НАБУ и САП. С их сетью обличителей коррупции внутри структуры власти. Что мы сейчас собственно и наблюдаем.

"Достаточно ли будет их усилий? Увидим... Если не хватит, то нам с вами будут "светить" еще годы и годы коррумпированной диктатуры", – констатировал аналитик.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Офисе президента Украины отреагировали на заявление бывшего министра обороны Михаила Федорова, призвавшего наработать механизм проведения выборов в условиях длительной войны. На Банковой заявили, что сам факт проведения выборов не отрицают, однако главным препятствием остаются условия безопасности. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на собеседника в Офисе президента.



