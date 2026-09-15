"Кравченко банально сбежал": эксперт ошеломил, где может оказаться экс-генпрокурор

В понедельник украинцев всколыхнула новость о неожиданном выезде Руслана Кравченко, отставку которого с должности генерального прокурора Рада поддержала во вторник. К тому же Кравченко сделал несколько громких заявлений и о директоре НАБУ Семене Кривоносе и о президенте Украины Владимире Зеленском.

Руслан Кравченко. Фото из открытых источников

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак рассказал, в какой стране может оказаться Руслан Кравченко.

"Давайте так, без прикрас мы понимаем, что господин Кравченко банально убежал. Никаких встреч с иностранными какими-либо лидерами, руководителями юстиции других стран в Европе у него не будет. Возможно, в подтверждение своей версии, он выложит какую-то фотографию с какими-то там второстепенными персонами. Возможно, это будет какая-то "консервная" старая, чтобы показать, что он действительно встречается. Но по факту ему дали возможность банально скрыться”, — отметил эксперт.

Он отметил, что заявление от президента было после того, как Кравченко уже уехал за границу. Ступак предположил, что это согласовано с Офисом президента.

"Для силовиков, для НАБУ и САП теперь это вопрос чести. Если у них есть материалы, свидетельствующие о причастности Кравченко к каким-то там действиям, то, что они еще не опубликовывали, то им обязательно через нового временно исполняющего обязанности генпрокурора, а он будет назначен, инициировать вопрос об экстрадиции господина Кравченко, где бы он ни был, какой юрисдикции”, — отметил эксперт.

Также Ступак рассказал, в какой стране может оказаться Кравченко. По его словам, Кравченко выехал в Европу, но маршрут его пролегает в одну из стран Ближнего Востока, Персидский залив. Это, может быть, Объединенные Арабские Эмираты, отметил эксперт.

"Там проще потеряться, там они сложно сотрудничают по поводу выдачи людей. По сравнению с европейской юрисдикцией там гораздо сложнее выдают. Там можно договориться — если ты профинансировал уже определенную недвижимость, уложился в Объединенные Арабские Эмираты, то в принципе они не выдают. Разумеется, можно еще выехать в Израиль. никого не выдают… Посмотрим, где он всплывет”, — подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какое решение Зеленского может в результате развалить Раду.