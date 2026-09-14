Влада може втратити контроль над Радою: рішення Зеленського змінить усе

Президент України Володимир Зеленський звернувся до парламентарів із проханням підтримати відставку генпрокурора Руслана Кравченка. Однак поки не відомо, кого президент пропонуватиме на цю посаду.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Найбільше питань кандидатура нового генпрокурора викликає саме у нардепів, зауважив Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович.

“Наразі народних обранців, звісно, з монобільшості, я не кажу зараз про опозиційні фракції, хвилює одне дуже просте питання: а чи не буде новий очільник Офісу генерального прокурора підписувати всі підозри проти народних депутатів, які подаватиме САП і відповідно відкривати справи і притягати їх до відповідальності”, — зазначив експерт.

Він розповів про один процедурний момент. Спеціалізована антикорупційна прокуратура, за його словами, подає ці документи, матеріали, але генеральний прокурор повинен давати згоду. А він, пояснив Рейтерович, може її, як приклад, пару тижнів не давати, а може взагалі не підписувати, вказуючи на якісь там розбіжності і не даючи хід справам, а може робити це фактично не дивлячись і підписувати ці підозри пачками.

“Тому народні обранці, звісно, хотіли б, щоби генеральним прокурором була своя, умовно кажучи, людина, яка дуже довго б думала перед тим, як підписувати подання на тих чи інших депутатів. Кравченко, до речі, по окремих персонах затягував час, але через суспільний резонанс повинен був окремі такі підозри підписувати. І ми потім бачили справи там і про гроші в конвертах, і про певні інші речі, які мають відношення до Верховної Ради”, — пояснив експерт.

Тому, за його словами, від того, хто власне стане генеральним прокурором, залежатиме без перебільшення майбутнє монобільшості, а можливо і майбутнє всього українського парламенту.

“Адже якщо там 10,15, 20 депутатів ще “попадуть на гачок”, то далеко не факт, що монобільший взагалі разом навіть з сателітними групами і фракціями зможе за щось голосувати. Доведеться все це переформатовувати, а це дуже серйозна зміна тієї конфігурації влади, яка є на сьогодні в країні”, — зауважив експерт.

Саме тому, підсумував Рейтерович, президент Зеленський до питання призначення нового генерального прокурора підходить з великою обережністю.

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