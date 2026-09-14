Влада може втратити контроль над Радою: рішення Зеленського змінить усе

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Президент України Володимир Зеленський звернувся до парламентарів із проханням підтримати відставку генпрокурора Руслана Кравченка. Однак поки не відомо, кого президент пропонуватиме на цю посаду.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Найбільше питань кандидатура нового генпрокурора викликає саме у нардепів, зауважив Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович.
Він розповів про один процедурний момент. Спеціалізована антикорупційна прокуратура, за його словами, подає ці документи, матеріали, але генеральний прокурор повинен давати згоду. А він, пояснив Рейтерович, може її, як приклад, пару тижнів не давати, а може взагалі не підписувати, вказуючи на якісь там розбіжності і не даючи хід справам, а може робити це фактично не дивлячись і підписувати ці підозри пачками.
Тому, за його словами, від того, хто власне стане генеральним прокурором, залежатиме без перебільшення майбутнє монобільшості, а можливо і майбутнє всього українського парламенту.
Саме тому, підсумував Рейтерович, президент Зеленський до питання призначення нового генерального прокурора підходить з великою обережністю.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про несподіваний важіль для капітуляції України.