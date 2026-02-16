Кому українці довіряють найбільше, а хто в кінці списку: президент, ЗСУ, СБУ, Верховна Рада

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Українці найбільше довіряють інституціям, які відповідають за оборону держави. Про це свідчать результати дослідження Центру Разумкова, підготовленого на замовлення Київського Безпекового Форуму.
Рейтинг довіри українців до інституцій. Фото з відкритих джерел
Беззаперечним лідером за довірою серед українців залишаються Збройні Сили України. Баланс довіри до ЗСУ становить +88,5%. Повністю або скоріше довіряють армії понад 94% респондентів. Порівняно з вереснем 2025 року показник зріс на 1,5%.
Високі позиції також у силових структур. Головне управління розвідки Міністерства оборони України має баланс довіри +63,4%, Служба безпеки України — +51,4% (зростання майже на 10%), Національна гвардія України — +59,4%, а Державна прикордонна служба України — +50,1%.
Президент України також зберігає позитивний баланс довіри — +9,3%. Водночас цей показник дещо знизився порівняно з осінню минулого року. Тоді баланс довіри до президента становив +12%.
Рейтинг довіри українців до інституцій. Центр Разумкова
Натомість найгірший результат продемонструвала Верховна Рада України. Баланс довіри до ВР становить мінус 77,4%. Понад 87% опитаних заявили, що скоріше або зовсім не довіряють парламенту. Негативний баланс також у Кабінету Міністрів (-54%), судової системи (-35,2%) та прокуратури (-32,2%).
Таким чином, на тлі війни українці найбільше підтримують структури, які безпосередньо забезпечують безпеку. Натомість цивільні інститути влади продовжують втрачати кредит довіри.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в українців змінилася довіра до Зеленського.
Також "Коментарі" писали про те, кому з політиків українці довіряють найбільше.