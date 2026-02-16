Кому українці довіряють найбільше, а хто в кінці списку: президент, ЗСУ, СБУ, Верховна Рада

Українці найбільше довіряють інституціям, які відповідають за оборону держави. Про це свідчать результати дослідження Центру Разумкова, підготовленого на замовлення Київського Безпекового Форуму.

Рейтинг довіри українців до інституцій. Фото з відкритих джерел

Беззаперечним лідером за довірою серед українців залишаються Збройні Сили України. Баланс довіри до ЗСУ становить +88,5%. Повністю або скоріше довіряють армії понад 94% респондентів. Порівняно з вереснем 2025 року показник зріс на 1,5%.

Високі позиції також у силових структур. Головне управління розвідки Міністерства оборони України має баланс довіри +63,4%, Служба безпеки України — +51,4% (зростання майже на 10%), Національна гвардія України — +59,4%, а Державна прикордонна служба України — +50,1%.

Президент України також зберігає позитивний баланс довіри — +9,3%. Водночас цей показник дещо знизився порівняно з осінню минулого року. Тоді баланс довіри до президента становив +12%.

Рейтинг довіри українців до інституцій. Центр Разумкова

Натомість найгірший результат продемонструвала Верховна Рада України. Баланс довіри до ВР становить мінус 77,4%. Понад 87% опитаних заявили, що скоріше або зовсім не довіряють парламенту. Негативний баланс також у Кабінету Міністрів (-54%), судової системи (-35,2%) та прокуратури (-32,2%).

Таким чином, на тлі війни українці найбільше підтримують структури, які безпосередньо забезпечують безпеку. Натомість цивільні інститути влади продовжують втрачати кредит довіри.

