Кому украинцы доверяют больше всего, а кто в конце списка: президент, ВСУ, СБУ, Верховная Рада

Украинцы больше всего доверяют институтам, отвечающим за оборону государства. Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра Разумкова, подготовленного по заказу Киевского Форума безопасности.

Безоговорочным лидером по доверию среди украинцев остаются Вооруженные Силы Украины. Баланс доверия к ВСУ составляет +88,5%. Полностью или скорее доверяют армии более 94% респондентов. По сравнению с сентябрем 2025 года показатель вырос на 1,5%.

Высокие позиции также у силовых структур. Главное управление разведки Министерства обороны Украины имеет баланс доверия +63,4%, Служба безопасности Украины – +51,4% (рост почти на 10%), Национальная гвардия Украины – +59,4%, а Государственная пограничная служба Украины – +50,1%.

Президент Украины также сохраняет положительный баланс доверия – +9,3%. В то же время, этот показатель несколько снизился по сравнению с осенью прошлого года. Тогда баланс доверия к президенту составил 12%.

Наихудший результат продемонстрировала Верховная Рада Украины. Баланс доверия к ВР составляет минус 77,4%. Более 87% опрошенных заявили, что скорее или совсем не доверяют парламенту. Негативный баланс также у Кабинета Министров (-54%), судебной системы (-35,2%) и прокуратуры (-32,2%).

Таким образом, на фоне войны украинцы больше поддерживают структуры, которые непосредственно обеспечивают безопасность. В то же время гражданские институты власти продолжают терять кредит доверия.

