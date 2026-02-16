logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

51.16

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2026 Кому украинцы доверяют больше всего, а кто в конце списка: президент, ВСУ, СБУ, Верховная Рада
commentss НОВОСТИ Все новости

Кому украинцы доверяют больше всего, а кто в конце списка: президент, ВСУ, СБУ, Верховная Рада

Соцопрос показал самый высокий уровень доверия к ВСУ и силовым структурам и самый низкий к Верховной Раде.

16 февраля 2026, 15:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Украинцы больше всего доверяют институтам, отвечающим за оборону государства. Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра Разумкова, подготовленного по заказу Киевского Форума безопасности.

Кому украинцы доверяют больше всего, а кто в конце списка: президент, ВСУ, СБУ, Верховная Рада

Рейтинг доверия украинцев к институтам. Фото из открытых источников

Безоговорочным лидером по доверию среди украинцев остаются Вооруженные Силы Украины. Баланс доверия к ВСУ составляет +88,5%. Полностью или скорее доверяют армии более 94% респондентов. По сравнению с сентябрем 2025 года показатель вырос на 1,5%.

Высокие позиции также у силовых структур. Главное управление разведки Министерства обороны Украины имеет баланс доверия +63,4%, Служба безопасности Украины – +51,4% (рост почти на 10%), Национальная гвардия Украины – +59,4%, а Государственная пограничная служба Украины – +50,1%.

Президент Украины также сохраняет положительный баланс доверия – +9,3%. В то же время, этот показатель несколько снизился по сравнению с осенью прошлого года. Тогда баланс доверия к президенту составил 12%.

Кому украинцы доверяют больше всего, а кто в конце списка: президент, ВСУ, СБУ, Верховная Рада - фото 2

Рейтинг доверия украинцев к институтам. Центр Разумкова

Наихудший результат продемонстрировала Верховная Рада Украины. Баланс доверия к ВР составляет минус 77,4%. Более 87% опрошенных заявили, что скорее или совсем не доверяют парламенту. Негативный баланс также у Кабинета Министров (-54%), судебной системы (-35,2%) и прокуратуры (-32,2%).

Таким образом, на фоне войны украинцы больше поддерживают структуры, которые непосредственно обеспечивают безопасность. В то же время гражданские институты власти продолжают терять кредит доверия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у украинцев изменилось доверие к Зеленскому.

Также "Комментарии" писали о том, кому из политиков украинцы доверяют больше всего.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ksf.openukraine.org/categories/news/lideri-ta-autsajderi-doviri-ukrayinciv-sered-institutiv-vladi-dani-doslidzhennya-kbf
Теги:

Новости

Все новости