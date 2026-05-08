Кияни можуть стати заручниками: в Раді попередили про загрозу

Кречмаровская Наталия
Підготовка до наступного опалювального сезону може виявитися значно складнішою — коштів потрібно багато, адже російські удари завдали значної шкоди об’єктам тепло- та енергопостачання. В Раді зазначають, що проблем взимку не уникнути.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Кучеренко розповів про проблеми з підготовкою до опалювального сезону, які вже виникли в Києві. За його словами, ситуація навколо "плану стійкості" Києва, заяви мера столиці Віталія Кличка та міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби поки що не додають оптимізму.
З іншого боку, за словами народного депутата, проблеми з енерго- та теплопостачанням будуть.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що “Укренерго” і ДП “Гарантований покупець” заборгували “зеленим станціям”. За словами народного депутата Кучеренка, українці не відчувають цей борговий колапс — їх цікавить, чи буде електрика і тепло, чи не буде, чи буде зростати ціна, чи не буде.