Кияни можуть стати заручниками: в Раді попередили про загрозу

Підготовка до наступного опалювального сезону може виявитися значно складнішою — коштів потрібно багато, адже російські удари завдали значної шкоди об’єктам тепло- та енергопостачання. В Раді зазначають, що проблем взимку не уникнути.

Народний депутат Олексій Кучеренко розповів про проблеми з підготовкою до опалювального сезону, які вже виникли в Києві. За його словами, ситуація навколо "плану стійкості" Києва, заяви мера столиці Віталія Кличка та міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби поки що не додають оптимізму.

“Виникло стійке відчуття, що киян реально можуть зробити заручниками в цій, на жаль, політичній баталії. Порівнювати професійний рівень центру та міста — це пуста затія, безліч претензій та питань до обох. Але я точно знаю, що починати масштабні численні проєкти, не маючи стовідсоткового фінансування, це прямий шлях до катастрофи. Досвід Уряду та Агенції Найєма по будівництву укриттів третього рівня — яскраве свідчення”, — зауважив політик.

З іншого боку, за словами народного депутата, проблеми з енерго- та теплопостачанням будуть.

“Таке враження, що просто розгортається жорстка боротьба за те, хто буде призначений винним. Але де тут інтереси киян, не розумію абсолютно, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, що "Укренерго" і ДП "Гарантований покупець" заборгували "зеленим станціям". За словами народного депутата Кучеренка, українці не відчувають цей борговий колапс — їх цікавить, чи буде електрика і тепло, чи не буде, чи буде зростати ціна, чи не буде.




