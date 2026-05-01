У Раді ошелешили попередженням: на українців взимку чекають нові проблеми

В Україні збільшуються борги — і не тільки державний борг. Державні підприємства заборгували за електроенергію, що може стати проблемою взимку.

Народний депутат Олексій Кучеренко розповів, що “Укренерго” і ДП “Гарантований покупець” заборгували “зеленим станціям”. За словами політика, українці не відчувають цей борговий колапс — їх цікавить, чи буде електрика і тепло, чи не буде, чи буде зростати ціна, чи не буде.

“Але ті борги безумовно пов'язані зі стабільністю енергопостачання. Адже проблеми “Нафтогазу” – це наші проблеми, проблеми відсутності або нестачі газу – це наші проблеми. Вони зараз можуть не проявитися, вони можуть проявитися на зиму. Це один з ключових факторів ризику”, — розповів народний депутат.

Політик зазначив, що керівник “Нафтогазу” Сергій Корецький шукає фінансовий ресурс, щоб закачати необхідну кількість газу та щоб не було проблем.

“Це реальне завдання, але борги будуть нависати. Чим більше там буде накопичуватися боргів, тим жорсткіше МВФ і Євросоюз будуть тиснути та вимагати від України, щоб ціни для населення зростали до так званих ринкових, що на газ, що на електрику, для того, щоб покрити ці борги”, — попередив народний депутат.

Парламентар пояснив, що за моделлю, яка реалізується останні роки, джерело покриття цих боргових зобов'язань одне — підвищення тарифів. Політик припускає, що зростання вартості буде для населення, адже, за його словами, бізнес вже не може платити ні за газ, ні за електроенергію. Раніше нардеп розповідав, що Києвом прокотилася хвиля закриття невеликих кав’ярень та кафе.

