Киевляне могут стать заложниками: в Раде предупредили об угрозе

Подготовка к следующему отопительному сезону может оказаться значительно сложнее – средств нужно много, ведь российские удары нанесли значительный ущерб объектам тепло- и энергоснабжения. В Раде отмечают, что проблем зимой не избежать.

Народный депутат Алексей Кучеренко рассказал о возникших в Киеве проблемах с подготовкой к отопительному сезону. По его словам, ситуация вокруг "плана устойчивости" Киева, заявления мэра столицы Виталия Кличко и министра развития общин и территорий Алексея Кулебы пока не добавляют оптимизма.

"Возникло стойкое ощущение, что киевлян реально могут сделать заложниками в этой, к сожалению, политической баталии. Сравнивать профессиональный уровень центра и города — это пустая затея, множество претензий и вопросов к обоим. Но я точно знаю, что начинать масштабные многочисленные проекты, не имея стопроцентного финансирования, это прямой путь к катастрофе. Опыт Правительства и Агентства Найема по строительству укрытий третьего уровня – яркое свидетельство”, — отметил политик.

С другой стороны, по словам народного депутата, проблемы с энерго- и теплоснабжением будут.

"Такое впечатление, что просто разворачивается жесткая борьба за то, кто будет назначен виновным. Но где здесь интересы киевлян, не понимаю абсолютно", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что "Укрэнерго" и ГП "Гарантированный покупатель" задолжали "зеленым станциям". По словам народного депутата Кучеренко, украинцы не чувствуют этот долговой коллапс — их интересует, будет ли электричество и тепло, не будет ли, будет ли расти цена или не будет.



