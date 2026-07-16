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Кадровая политика шокирует: экс-министр МИД Кулеба рассказал, как Зеленский его уволил из-за Ермака

Экс-министр МИД Кулеба прокомментировал увольнение Федорова и рассказал о решении президента Зеленского

16 июля 2026, 19:19
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Кречмаровская Наталия

Решение президента Украины Владимира Зеленского в отношении главы Министерства обороны раскритиковали и в политикуме, и в обществе. Президент рассказал о конфликте между тогдашним главой Минобороны Михаилом Федоровым и главком Александром Сырским. И Зеленский сделал выбор. Как выяснилось, это не первая ситуация в кадровой политике.

Кадровая политика шокирует: экс-министр МИД Кулеба рассказал, как Зеленский его уволил из-за Ермака

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что учитывая открытую информацию, — это системный конфликт.

"И президент в этом системном конфликте, на этом этапе занял позицию главнокомандующего Сырского. Я вас огорчу — президент имеет право принимать такие решения. Я сам когда-то был в подобной ситуации. Я был как министр иностранных дел, был руководитель Офиса президента Андрей Ермак. И президент принял решение – сделать ставку на Андрея Ермака. Он имеет право это делать”, — отметил Кулеба.

Он поблагодарил всех, кто тогда его поддержал, однако подчеркнул, что "не имеет смысла оставаться министром чего-либо, если президент в сфере, за которую ты отвечаешь, сделал ставку на другого человека".

Экс-министр объяснил, что возвращение Федорова уже ничего не изменит – работы не будет.

"Министр будет существовать в своем пузыре, президент — в своем, главком — в своем. Поэтому при всем уважении к тому, что делал Михаил в должности вице-премьера по цифровизации, в должности министра обороны, нет уже ему смысла быть министром, потому что президент сделал ставку на другого человека", — подытожил Кулеба.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Рада не назначила нового министра обороны и ушла на каникулы.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0VLXxv8heGE
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