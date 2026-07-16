Кадровая политика шокирует: экс-министр МИД Кулеба рассказал, как Зеленский его уволил из-за Ермака

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Кречмаровская Наталия
Решение президента Украины Владимира Зеленского в отношении главы Министерства обороны раскритиковали и в политикуме, и в обществе. Президент рассказал о конфликте между тогдашним главой Минобороны Михаилом Федоровым и главком Александром Сырским. И Зеленский сделал выбор. Как выяснилось, это не первая ситуация в кадровой политике.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что учитывая открытую информацию, — это системный конфликт.
Он поблагодарил всех, кто тогда его поддержал, однако подчеркнул, что "не имеет смысла оставаться министром чего-либо, если президент в сфере, за которую ты отвечаешь, сделал ставку на другого человека".
Экс-министр объяснил, что возвращение Федорова уже ничего не изменит – работы не будет.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Рада не назначила нового министра обороны и ушла на каникулы.