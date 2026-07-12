Кто станет новым премьер-министром Украины: названы четыре главных кандидата

После заявлений президента Украины Владимира Зеленского о предстоящей отставке премьер-министра Юлии Свириденко в политических кругах активно обсуждают возможных кандидатов на должность нового главы правительства. Несмотря на то, что официальное решение еще не объявлено, уже появился список основных претендентов.

Сергей Корецкий, Игорь Терехов, Михаил Федоров и Денис Шмигаль

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что окончательного кандидата на должность нового премьер-министра пока нет. В то же время, по его словам, среди рассматриваемых есть четыре ключевые фигуры: председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий, министр энергетики Денис Шмигаль, министр обороны Михаил Федоров и городской голова Харькова Игорь Терехов.

Каждый из них имеет свой управленческий опыт. Денис Шмигаль возглавлял Кабинет Министров до июля 2025, после чего перешел на должность министра энергетики. Михаил Федоров, ранее отвечавший за цифровую трансформацию, сейчас руководит Министерством обороны. Игорь Терехов много лет возглавляет Харьков, а Сергей Корецкий руководит крупнейшей государственной газовой компанией страны.

В то же время, Железняк утверждает, что сама Юлия Свириденко может покинуть правительство и перейти на дипломатическую службу. По его информации, она рассматривается как новый посол Украины в США вместо Ольги Стефанишиной. Депутат назвал это решение "вынужденным шагом", который, по его словам, был окончательно согласован во время совещания с участием президента.

По прогнозу парламентария 13-14 июля Верховная Рада может проголосовать за увольнение премьер-министра. В таком случае весь Кабинет Министров автоматически перейдет в статус исполняющих обязанности к формированию нового правительства. По словам Железняка, временно обязанности главы правительства будет выполнять Денис Шмигаль как первый вице-премьер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский анонсировал отставку премьера Свириденко и большие изменения в правительстве.