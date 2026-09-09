Кто станет новым генпрокурором Украины: три главные кандидатуры

7 сентября на фоне расследования НАБУ и САП по поводу вероятного "крышевания" сети колл-центров должностными лицами Офиса генпрокурора Руслан Кравченко подал в отставку с должности генпрокурора Украины. Искусственный интеллект оценил возможные кадровые сценарии и назвал три фамилии, которые, по его мнению, могут рассматриваться как потенциальные претенденты на должность нового генерального прокурора.

Руслан Кравченко

Олег Кипер: прогноз от Gemini

"Назначение нового Генерального прокурора станет компромиссом между Офисом Президента и международными партнерами. Наиболее вероятным кандидатом на эту должность является Олег Кипер, нынешний глава Одесской ОВА. Кипер имеет колоссальный опыт в системе прокуратуры, в частности, возглавлял прокуратуру Киева. Он является понятной и проверенной фигурой для Банковой, лояльным управленцем с высокими антикризисными навыками, что позволит быстро перехватить контроль над ведомством в критический период", — прогнозирует Gemini.

Василий Малюк: прогноз Claude

"По моему мнению, наиболее вероятным кандидатом является глава СБУ Василий Малюк — его имя уже фигурирует в медиа как реальный вариант. После скандала "Карфаген" Зеленскому нужен человек с репутацией силовика, которому он лично доверяет, а Малюк именно такой. Переход из СБУ в ОГП выглядит логично: обе структуры тесно связаны в военное время. Мой прогноз — Малюк станет новым генпрокурором, а его место в СБУ займет другая лояльная к Офису президента фигура", — пишет Claude.

Алексей Хоменко: прогноз ChatGPT

"Мой прогноз — Алексей Хоменко, нынешний заместитель генерального прокурора. На фоне отставки Руслана Кравченко властям важно обеспечить управляемость Офиса генпрокурора без резкого изменения курса. Хоменко уже хорошо знает работу ведомства и имеет опыт руководящей должности, поэтому его назначение выглядело бы наиболее логичным и быстрым сценарием", — указывает ИИ.

Три модели искусственного интеллекта предложили три разных сценария на должность нового генерального прокурора Украины: Gemini назвал Олега Кипера, Claude – Василия Малюка, а ChatGPT – Алексея Хоменко. В то же время, ни один из этих прогнозов не означает, что решение уже принято. Окончательный выбор нового генерального прокурора будет зависеть от политического решения руководства государства и процедуры назначения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему генпрокурор Руслан Кравченко подал в отставку.