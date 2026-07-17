"Головною мішенню був хтось інший": Зеленського викрили у відвертій маніпуляції з Кабміном

Масштабні кадрові зміни у владі можуть свідчити не лише про оновлення уряду, а й про внутрішню боротьбу за вплив в оточенні президента. Таку думку висловив політолог Володимир Цибулько, коментуючи останні перестановки в команді Володимира Зеленського.

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За словами експерта, низка рішень виглядає незвичною. Зокрема, він звернув увагу на те, що після гучного брифінгу Михайла Федорова, під час якого пролунали доволі жорсткі заяви, відбулися кадрові кроки, які можуть бути взаємопов'язаними.

"У мене таке відчуття, що головною ціллю був не хтось інший, а саме Федоров", – зазначив Цибулько.

Політолог припустив, що саме через це була розіграна масштабна кадрова комбінація із відставкою всього Кабінету Міністрів.

"Треба було усунути Федорова, через що й розіграли відставку цілого Кабміну, щоб ніхто не здогадався", – сказав він.

Водночас Цибулько вважає, що призначення виконувачів обов'язків на окремі ключові посади також може бути елементом ширшої політичної стратегії. Він звернув увагу на кадрові рішення щодо силового блоку та заявив, що вони демонструють прагнення Банкової посилити контроль над системою управління.

Окремо експерт прокоментував зникнення з публічного порядку денного теми Центральної військової комісії (ЦВК), яку раніше активно обговорювали.

"Все, що розписав у себе на сторінці Зеленський, – тема ЦВК уже випарувалася. Нікого не турбує ЦВК. Зник Федоров – зникло й ЦВК", – наголосив політолог.

На його думку, нинішні кадрові перестановки можуть свідчити про серйозні зміни у внутрішній конфігурації влади.

Як вже писали "Коментарі", колишній міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що відмовився від пропозиції президента Володимира Зеленського залишитися в команді на посаді радника. За його словами, таке рішення було пов'язане із принциповими розбіжностями щодо підходів до управління військом та неможливістю реалізувати власні ініціативи.