Федоров гучно послав Зеленського: розкрито вкрай небезпечний сигнал президенту

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що відмовився від пропозиції президента Володимира Зеленського залишитися в команді на посаді радника. За його словами, таке рішення було пов'язане із принциповими розбіжностями щодо підходів до управління військом та неможливістю реалізувати власні ініціативи.

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Серед головних проблем Федоров назвав відсутність стратегічного планування, хаотичні кадрові ротації, ручний розподіл ресурсів, бюрократичні перепони та блокування важливих рішень. На його думку, саме ці фактори негативно впливають на ефективність управління військами.

Політолог Валерій Клочок вважає, що подібні заяви не варто сприймати як звичайний публічний конфлікт.

"Якщо людина, яка працювала на найвищому рівні державного управління, говорить про системні проблеми, влада повинна не замовчувати такі сигнали, а дати на них аргументовану відповідь. Під час війни критично важливо своєчасно виправляти управлінські помилки", – зазначив Клочок.

На думку політолога, особливої уваги заслуговують слова про блокування ініціатив та відсутність стратегічного планування.

"Водночас подібні дискусії мають завершуватися не взаємними звинуваченнями, а конкретними рішеннями. Україна не може дозволити собі втрачати час через внутрішні конфлікти, коли головним завданням залишається перемога над російською агресією", – наголосив експерт.

Як вже писали "Коментарі", російська армія вранці 17 липня здійснила чергову атаку на портову інфраструктуру Миколаєва, застосувавши ударні безпілотники. Внаслідок обстрілу загинули двоє українців, ще кілька суден зазнали пошкоджень. Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.