"Главной мишенью был кто-то другой": Зеленского уличили в откровенной манипуляции с Кабмином

Масштабные кадровые изменения во власти могут свидетельствовать не только об обновлении правительства, но и о внутренней борьбе за влияние в окружении президента. Такое мнение высказал политолог Владимир Цыбулько, комментируя последние перестановки в команде Владимира Зеленского.

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По словам эксперта, ряд решений выглядит необычным. В частности, он обратил внимание на то, что после громкого брифинга Михаила Федорова, во время которого прозвучали достаточно жесткие заявления, прошли кадровые шаги, которые могут быть взаимосвязаны.

"У меня такое ощущение, что главной целью был не кто-то другой, а именно Федоров", — отметил Цыбулько.

Политолог предположил, что именно поэтому была разыграна масштабная кадровая комбинация с отставкой всего Кабинета Министров.

"Надо было устранить Федорова, из-за чего и разыграли отставку целого Кабмина, чтобы никто не догадался", – сказал он.

В то же время Цыбулько считает, что назначение исполняющих обязанности на отдельные ключевые должности также может являться элементом более широкой политической стратегии. Он обратил внимание на кадровые решения по силовому блоку и заявил, что они демонстрируют стремление Банковой усилить контроль над системой управления.

Отдельно эксперт прокомментировал исчезновение по публичной повестке дня темы Центральной военной комиссии (ЦИК), ранее активно обсуждавшейся.

"Все, что расписал у себя на странице Зеленский – тема ЦИК уже испарилась. Никого не беспокоит ЦИК. Исчез Федоров – исчез и ЦИК", – подчеркнул политолог.

По его мнению, нынешние кадровые перестановки могут свидетельствовать о серьезных изменениях во внутренней конфигурации властей.

Как уже писали "Комментарии", бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что отказался от предложения президента Владимира Зеленского остаться в команде в должности советника. По его словам, такое решение было связано с принципиальными разногласиями по подходам к управлению войском и невозможностью реализовать собственные инициативы.