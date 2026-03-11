Українці не розуміють, що буде завтра, а влада розводить руками: масштаби катастрофи вражають

Ситуація в Україні вимагає швидкої реакції влади, однак уряд бездіє.

Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що паливо рекордно дорожчає, а влада просто спостерігає. Політик наголосив, що ціна на дизель вже досягає 80 гривень, і це, на жаль, ще не кінець.

“Українці щодня бачать як ростуть цифри на стелах заправок, а влада за понад тиждень не зробила нічого, щоб врегулювати ситуацію і пояснити, чого очікувати далі. Але насправді проблема масштабна. Зараз іде посівна. І кожна гривня в ціні на паливо — це колосальне зростання собівартості майбутнього врожаю”, — пояснив політик.

Нардеп вказав на ще один важливий аспект — найбільшим споживачем палива сьогодні є Збройні Сили України.

“Коли у 2023 і 2024 роках нардепи говорили: не піднімайте акцизи, не повертайте ПДВ на паливо — нас переконували, що це “жодним чином не вплине”. А зараз виникає питання: чи закладені в бюджеті кошти, щоб армія була забезпечена пальним? Чи знову почуємо знайоме: грошей немає, але потрібно підвищувати податки для малого і середнього бізнесу?”, — зауважив Разумков.

Вказав політик і на проблеми, з яким зіткнеться малий і середній бізнес, який усю зиму працював на паливних генераторах. Сьогодні, за його словами, підприємці дивляться на ціни на заправках і не розуміють, що буде завтра.

“Тому виникають прості питання до уряду: чому досі не зібрали нараду з паливними компаніями і не обговорили граничну маржу? Що буде з авансовими податковими платежами, які вимивають у компаній кошти? І що з паливними сховищами, які росіяни системно знищували? Бо якщо немає сховищ — немає запасів палива ні для людей, ні для армії!”, — підсумував народний депутат.

