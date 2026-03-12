"Главное, что масштабно-потужно": новое решение Зеленского вызвало волну разгромной критики

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал программу поддержки на фоне стремительного удорожания горючего. По словам главы Украины, программа будет касаться потребителей дизеля, бензина и автомобильного газа в Украине и будет работать через систему кешбэка. Это, по его словам, позволит компенсировать часть расходов на горючее. Портал "Комментарии" сообщает, почему в Раде новое решение Зеленского вызвало волну критики.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Владимир Арьев заявил, что это очередной аттракцион невиданной щедрости от правительства – большое заправничество – мощное.
По его словам, цены становятся болезненными для граждан, тяжелыми для обороны и почти неподъемными для фермеров. Однако, по его убеждению, решить проблему можно другим способом. Политик отметил, что рост цен на топливо можно было бы компенсировать временным снижением НДС на ввезенное топливо до 7% (как это делали в 2022 году) или акциза на рассчитанную величину для каждого вида (бензин – на 31 евро, дизель – на 28 евро, сжиженный газ – на 7 евро).
По словам политика, украинцам было бы лучше получить более низкую цену, чем единовременно деньги на 20 литров в бак.
Народный депутат Максим Бужанский иронически посоветовал сразу переходить к разработке других программ.
Народный депутат Ярослав Железняк еще до официального сообщения рассказывал о подготовке такой программы и объяснил логику:
раз цены выросли на топливо, то возрастут поступления НДС из топлива,
а раз люди возмущаются, а главное возмущаются Президент, то надо что-то сделать.
Все, описание логики закончилось, объяснил он.
При этом, по его словам, возникает немало вопросов:
Как это будет работать?
Почему с дырой в 400 млрд на армию решили поддержать именно автомобилистов?
Через сколько секунд придумают схему, как это отоварить?
Как это сразу увеличит для других цену еще?
