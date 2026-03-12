"Главное, что масштабно-потужно": новое решение Зеленского вызвало волну разгромной критики

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал программу поддержки на фоне стремительного удорожания горючего. По словам главы Украины, программа будет касаться потребителей дизеля, бензина и автомобильного газа в Украине и будет работать через систему кешбэка. Это, по его словам, позволит компенсировать часть расходов на горючее. Портал "Комментарии" сообщает, почему в Раде новое решение Зеленского вызвало волну критики.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Владимир Арьев заявил, что это очередной аттракцион невиданной щедрости от правительства – большое заправничество – мощное.

"Я не знаю что в голове у Зеленского и его чиновников, которые решили раздать желающим по 1500 гривен на бензин и дизель? Мой коллега Железняк метко назвал эту программу еБачок. Я бы сказал — еБак!", — отметил политик.

По его словам, цены становятся болезненными для граждан, тяжелыми для обороны и почти неподъемными для фермеров. Однако, по его убеждению, решить проблему можно другим способом. Политик отметил, что рост цен на топливо можно было бы компенсировать временным снижением НДС на ввезенное топливо до 7% (как это делали в 2022 году) или акциза на рассчитанную величину для каждого вида (бензин – на 31 евро, дизель – на 28 евро, сжиженный газ – на 7 евро).

"Бюджет при таких показателях не потерял бы и цена на горючее вернулась на прежний уровень! Просто бинго! А раздача 1500 гривен на заправку приведет к сумасшедшим бюджетным расходам от 10 до 15 миллиардов гривен! И это при том, что дыра в бюджете уже размером с Говерлу", — пояснил нардеп.

По словам политика, украинцам было бы лучше получить более низкую цену, чем единовременно деньги на 20 литров в бак.

"Так это Зеленский и его правительство даже не рассматривают. Им лучше устроить подачки, чем системную работу. Главное, чтобы было масштабно-потужно, пусть и во вред стране", — подытожил политик.

Народный депутат Максим Бужанский иронически посоветовал сразу переходить к разработке других программ.

"Я думаю, нужно сразу переходить в программу Е-Гречка, и добавлять в нее региональный элемент Е-Лавочка", — заметил он.

Народный депутат Ярослав Железняк еще до официального сообщения рассказывал о подготовке такой программы и объяснил логику:

раз цены выросли на топливо, то возрастут поступления НДС из топлива,

а раз люди возмущаются, а главное возмущаются Президент, то надо что-то сделать.

Все, описание логики закончилось, объяснил он.

"Просто отмечу, что это то самое Правительство, которое недавно инициировало повышение акциза на горючее и под крики "все для армии" проводило их через Раду. При этом хотят сделать и для физических лиц, и для бизнеса…, чтобы было потужно", — пишет политик.

При этом, по его словам, возникает немало вопросов:

Как это будет работать?

Почему с дырой в 400 млрд на армию решили поддержать именно автомобилистов?

Через сколько секунд придумают схему, как это отоварить?

Как это сразу увеличит для других цену еще?

"Короче много вопросов, но пока один и глобальный: вам не кажется, что с этими постановочно-хаотическими решениями власти, у нас наступает уже полный "еБачок" государственного управления?", — подытожил народный депутат.

