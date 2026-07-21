Главный вопрос к Зеленскому: в Раде предупредили о кровавых последствиях

В Украине не утихают протесты – несколько дней подряд граждане выходят на улицы городов, чтобы заявить о поддержке Михаила Федорова. Также украинцы требуют отправить в отставку главкома ВСУ Александра Сырского.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Олег Дунда убежден, что вопрос не столько у Федорове и Сырском, сколько в давлении на президента Украины Владимира Зеленского.

"Эти все протесты, смены правительства, смены генштаба, смена главнокомандующего, это вообще не о Сырском и не о Федорове. Это в первую очередь о президенте, потому что в состоянии войны президент вынужден принимать решения под давлением. Решения очень часто неочевидны, очень часто с большим риском, очень часто с последствиями, в том числе кровавыми последствиями", — отметил народный депутат.

По его словам, очень часто объяснить эти решения в целом публично невозможно, ведь это вопрос государственной тайны. И здесь, подчеркнул политик, президент вынужден брать на себя ответственность. Народный депутат отметил, что президент должен делать так, чтобы не оказаться под давлением – чтобы им не могли манипулировать.

"И от того, как президент Зеленский справится с тем, что сейчас происходит с Сырским, Федоровым..., очень многое будет зависеть для нашего государства. Справится ли он принимать решения под давлением. Сможет ли он найти такое решение, чтобы им нельзя было манипулировать и ни одна из сторон не могла давить на него под влиянием общества или под влиянием восприятия того или иного решения тем или иным слоем общества”, — объяснил политик.

Народный депутат резюмировал, что именно этот вопрос сейчас главный, а не тот, кто будет главнокомандующим.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде заявили о "холодном душе" для Зеленского.



