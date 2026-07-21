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Кречмаровская Наталия
В Украине не утихают протесты – несколько дней подряд граждане выходят на улицы городов, чтобы заявить о поддержке Михаила Федорова. Также украинцы требуют отправить в отставку главкома ВСУ Александра Сырского.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Олег Дунда убежден, что вопрос не столько у Федорове и Сырском, сколько в давлении на президента Украины Владимира Зеленского.
По его словам, очень часто объяснить эти решения в целом публично невозможно, ведь это вопрос государственной тайны. И здесь, подчеркнул политик, президент вынужден брать на себя ответственность. Народный депутат отметил, что президент должен делать так, чтобы не оказаться под давлением – чтобы им не могли манипулировать.
Народный депутат резюмировал, что именно этот вопрос сейчас главный, а не тот, кто будет главнокомандующим.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде заявили о "холодном душе" для Зеленского.