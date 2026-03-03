"Головна відьма України" розповіла про стосунки з Єрмаком

Відома тарологиня та учасниця "Битва екстрасенсів" Марія Тиха прокоментувала чутки про магічні ритуали колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака. За її словами, політики сильно відрізняються від "звичайних" людей.

Екстрасенс Марія Тиха. Фото з відкритих джерел

Марія Тиха, яку називають "головною відьмою України", дала інтерв’ю Славі Дьоміну. Під час бесіди ведучий згадав публічні обговорення довкола "амулетів" та "магічні практики", які нібито міг мати Андрій Єрмак. Дьомін прямо запитав у тарологині про її стосунки з політиком та чи не вона створювала йому ці обереги.

"Не можу про це казати", — відповіла екстрасенс та додала, що політики відрізняються, "вони занадто аху**ші. У них іноді таке ставлення, таке спілкування з тобою, ніби ти дівчинка якась. Тому я завжди виставляю кордони".

Крім Єрмака, Дьомін запитав у Тихої про її фото з Юлією Тимошенко біля суду. За її словами, вона не може відкрито говорити про стосунки з політикинею у відкриту.

"Юлія Володимирівна поважає мене як особистість. Любить прогнози дивитися мої по YouTube… Ми їй квіточки привезли, підтримали. Бо все-таки жінка. Я вважаю, що все, що відбулося, некоректно по відношенню до неї", — стверджує Тиха.

"Головна відьма України" вважає, що історія щодо Тимошенко була створена "якимсь хлопчиком" зі "Слуги народу".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель заявила про нібито "магічні практики" Єрмака. Серед переліченого вона назвала "ляльки у скрині та воду з трупів".

