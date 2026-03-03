logo

"Главная ведьма Украины" рассказала об отношениях с Ермаком
commentss НОВОСТИ Все новости

"Главная ведьма Украины" рассказала об отношениях с Ермаком

Участница "Битвы экстрасенсов" Мария Тиха прокомментировала слухи об Андрее Ермаке.

3 марта 2026, 14:10
Автор:
avatar

Slava Kot

Известная тарологиня и участница "Битва экстрасенсов" Мария Тиха прокомментировала слухи о магических ритуалах бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака. По ее словам, политики сильно отличаются от "обычных" людей.

"Главная ведьма Украины" рассказала об отношениях с Ермаком

Экстрасенс Мария Тиха. Фото из открытых источников

Мария Тиха, которую называют главной ведьмой Украины, дала интервью Славе Демину. В ходе беседы ведущий вспомнил публичные обсуждения вокруг "амулетов" и "магические практики", которые якобы мог иметь Андрей Ермак. Демин прямо спросил в таролога об ее отношениях с политиком и не создавала ли она ему эти обереги.

"Не могу об этом говорить", — ответила экстрасенс и добавила, что политики отличаются, "они слишком аху**ши. У них иногда такое отношение, такое общение с тобой, будто ты какая-то девочка. Поэтому я всегда выставляю границы".

Кроме Ермака, Демин спросил у Тихой о ее фото с Юлией Тимошенко у суда. По ее словам, она не может открыто говорить об отношениях с политиком в открытую.

"Юлия Владимировна уважает меня как личность. Любит прогнозы смотреть мои по YouTube… Мы ей цветочки привезли, поддержали. Потому что все-таки женщина. Я считаю, что все, что произошло, некорректно по отношению к ней", — утверждает Тиха.

"Главная ведьма Украины" считает, что историю по отношению к Тимошенко была создана "каким-то мальчиком" из "Слуги народа".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила о якобы "магических практиках" Ермака. Среди перечисленного она назвала "куклы в сундуке и воду из трупов".

Также "Комментарии" писали, что монах из Афона ответил, когда закончится война в Украине.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KzOi5z-ZZOI
