"Главная ведьма Украины" рассказала об отношениях с Ермаком

Slava Kot
Известная тарологиня и участница "Битва экстрасенсов" Мария Тиха прокомментировала слухи о магических ритуалах бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака. По ее словам, политики сильно отличаются от "обычных" людей.
Экстрасенс Мария Тиха. Фото из открытых источников
Мария Тиха, которую называют главной ведьмой Украины, дала интервью Славе Демину. В ходе беседы ведущий вспомнил публичные обсуждения вокруг "амулетов" и "магические практики", которые якобы мог иметь Андрей Ермак. Демин прямо спросил в таролога об ее отношениях с политиком и не создавала ли она ему эти обереги.
Кроме Ермака, Демин спросил у Тихой о ее фото с Юлией Тимошенко у суда. По ее словам, она не может открыто говорить об отношениях с политиком в открытую.
"Главная ведьма Украины" считает, что историю по отношению к Тимошенко была создана "каким-то мальчиком" из "Слуги народа".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила о якобы "магических практиках" Ермака. Среди перечисленного она назвала "куклы в сундуке и воду из трупов".
