"Главная ведьма Украины" рассказала об отношениях с Ермаком

Известная тарологиня и участница "Битва экстрасенсов" Мария Тиха прокомментировала слухи о магических ритуалах бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака. По ее словам, политики сильно отличаются от "обычных" людей.

Экстрасенс Мария Тиха. Фото из открытых источников

Мария Тиха, которую называют главной ведьмой Украины, дала интервью Славе Демину. В ходе беседы ведущий вспомнил публичные обсуждения вокруг "амулетов" и "магические практики", которые якобы мог иметь Андрей Ермак. Демин прямо спросил в таролога об ее отношениях с политиком и не создавала ли она ему эти обереги.

"Не могу об этом говорить", — ответила экстрасенс и добавила, что политики отличаются, "они слишком аху**ши. У них иногда такое отношение, такое общение с тобой, будто ты какая-то девочка. Поэтому я всегда выставляю границы".

Кроме Ермака, Демин спросил у Тихой о ее фото с Юлией Тимошенко у суда. По ее словам, она не может открыто говорить об отношениях с политиком в открытую.

"Юлия Владимировна уважает меня как личность. Любит прогнозы смотреть мои по YouTube… Мы ей цветочки привезли, поддержали. Потому что все-таки женщина. Я считаю, что все, что произошло, некорректно по отношению к ней", — утверждает Тиха.

"Главная ведьма Украины" считает, что историю по отношению к Тимошенко была создана "каким-то мальчиком" из "Слуги народа".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила о якобы "магических практиках" Ермака. Среди перечисленного она назвала "куклы в сундуке и воду из трупов".

