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Головна відьма України розповіла про нестандартні інтимні забаганки політиків

Відома тарологиня та відьма Марія Тиха розповіла про сексуальні практики українських політиків та бізнесменів.

23 червня 2026, 15:25
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Slava Kot

Тарологиня та учасниця шоу "Битва екстрасенсів" Марія Тиха заявила, що отримувала від представників українського бізнесу й політики пропозиції інтимного характеру. За словами жінки, яка називає себе відьмою, вона стикалася з певними нестандартними пропозиціями.

Головна відьма України розповіла про нестандартні інтимні забаганки політиків

Марія Тиха. Фото з відкритих джерел

Марія Тиха в інтерв’ю Василю Тимошенку розповіла про секс з політиками. За словами Тихої, великі гроші, вплив і доступ до різних можливостей можуть підштовхувати людей шукати новий досвід та виходити за межі звичних сценаріїв у приватному житті. 

"Я коли вперше спробувала груповуху і спробувала тріо, я хотіла ще й ще. Потім, коли ти отримуєш владу, ти хочеш ще, ще. Ти хочеш принижувати. Потім із часом тобі якось не хочеться. Хочеш, у тебе є гроші, ти розумієш, що ти можеш купити будь-кого. А коли тобі ще пропонують гроші, купують тебе, щоб його принизити, – це взагалі пісня", — заявила Тиха.

За словами Тихої, їй "пропонували насрати", однак вона відмовилася. Блогерка не назвала ім’я людини, яка платила за таку послугу, однак сказала, що це бізнесмена, який "пов’язаний із землею".

Після цього Тимошенко запитав у Тихої, які незвичні сексуальні пропозиції від українських політиків їй озвучували.

"Срати пропонували, у рот я сцяла. Я сама цього хотіла. Це були люди, яким я хотіла відомстити за Україну", – відповіла Тиха.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Марія Тиха розповіла, як "страпонила" українського міністра.

Також "Кометнарі" писали, що Марія Тиха розповіла про її стосунки з колишнім очільником ОП Андрієм Єрмаком.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=kvYAMFEvIu8&t=2503s
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