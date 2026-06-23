Главная ведьма Украины рассказала о нестандартных интимных прихотях политиков

Таролог и участница шоу "Битва экстрасенсов" Мария Тиха заявила, что получала от представителей украинского бизнеса и политики предложения интимного характера. По словам женщины, называющей себя ведьмой, она сталкивалась с определенными нестандартными предложениями.

Мария Тиха. Фото из открытых источников

Мария Тиха в интервью Василию Тимошенко рассказала о сексе с политиками. По словам Тихой, большие деньги, влияние и доступ к разным возможностям могут подталкивать людей искать новый опыт и выходить за пределы привычных сценариев в частной жизни.

"Я когда впервые попробовала групповуху и попробовала трио, я хотела еще и еще. Потом, когда ты получаешь власть, ты хочешь еще, еще. Ты хочешь унижать. Потом со временем тебе как-нибудь не хочется. Хочешь, у тебя есть деньги, ты понимаешь, что ты можешь купить кого угодно. А когда тебе еще предлагают деньги, покупают тебя, чтобы его унизить – это вообще песня", — заявила Тиха.

По словам Тихой, ей "предлагали насрать", однако она отказалась. Блогерша не назвала имя человека, который платил за такую услугу, однако сказала, что это бизнесмен, который "связан с землей".

После этого Тимошенко спросил у Тихой, какие необычные сексуальные предложения от украинских политиков ей озвучивали.

"Срать предлагали, в рот я сцяла. Я сама этого хотела. Это были люди, которым я хотела отомстить за Украину", – ответила Тиха.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Мария Тиха рассказала, как "страпонила" украинского министра.

Также "Кометнари" писали, что Мария Тиха рассказала о ее отношениях с бывшим главой ОП Андреем Ермаком.