Главная ведьма Украины рассказала о нестандартных интимных прихотях политиков

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Slava Kot
Таролог и участница шоу "Битва экстрасенсов" Мария Тиха заявила, что получала от представителей украинского бизнеса и политики предложения интимного характера. По словам женщины, называющей себя ведьмой, она сталкивалась с определенными нестандартными предложениями.
Мария Тиха. Фото из открытых источников
Мария Тиха в интервью Василию Тимошенко рассказала о сексе с политиками. По словам Тихой, большие деньги, влияние и доступ к разным возможностям могут подталкивать людей искать новый опыт и выходить за пределы привычных сценариев в частной жизни.
По словам Тихой, ей "предлагали насрать", однако она отказалась. Блогерша не назвала имя человека, который платил за такую услугу, однако сказала, что это бизнесмен, который "связан с землей".
После этого Тимошенко спросил у Тихой, какие необычные сексуальные предложения от украинских политиков ей озвучивали.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Мария Тиха рассказала, как "страпонила" украинского министра.
Также "Кометнари" писали, что Мария Тиха рассказала о ее отношениях с бывшим главой ОП Андреем Ермаком.