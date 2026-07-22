Федоров сделал первое заявление об отставке Сырского: что сказал о Драпатом

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров впервые публично прокомментировал увольнение Александра Сырского с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины. По его словам, после кадрового решения президента он лично позвонил по телефону генералу, чтобы поблагодарить за вклад в защиту страны.

Федоров впервые отреагировал на увольнение Сырского. Фото из открытых источников

Михаил Федоров в своих социальных сетях отметил, что выразил Сырскому благодарность за оборону Киевщины, успешную Харьковскую операцию и другие ключевые сражения, которые стали частью современной истории Украины.

"Позвонил по телефону генералу Александру Сырскому и поблагодарил за защиту Киевщины, Харьковскую операцию и другие исторические сражения. Это уже важная часть истории Украины. Но нужно двигаться еще быстрее и писать новые разделы, исправив все предыдущие ошибки", — написал Федоров.

Также бывший министр поздравил нового главнокомандующего ВСУ генерал-майора Михаила Драпатого с назначением.

"Приветствую генерал-майора Драпатого с определением на должность Главнокомандующего Вооруженными силами Украины! Это новый воздух и новая надежда в борьбе свободных людей за свободу и справедливость. Голос изменений, который нельзя было не услышать", — говорится в заявлении.

По словам Федорова, новому руководителю армии необходимо предложить ясное видение завершения войны, сформировать сильную команду и сделать приоритетом сохранение жизней украинских военных. Среди ключевых направлений он также назвал активную роботизацию фронта, применение асимметричных ударов по противнику и усиление давления на российскую экономику.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кто советовал Зеленскому уволить Федорова.

Также "Комментарии" писали о первом заявлении Сырского после отставки: о чем рассказал экс-главком ВСУ.