Федоров сделал первое заявление об отставке Сырского: что сказал о Драпатом

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Slava Kot
Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров впервые публично прокомментировал увольнение Александра Сырского с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины. По его словам, после кадрового решения президента он лично позвонил по телефону генералу, чтобы поблагодарить за вклад в защиту страны.
Федоров впервые отреагировал на увольнение Сырского. Фото из открытых источников
Михаил Федоров в своих социальных сетях отметил, что выразил Сырскому благодарность за оборону Киевщины, успешную Харьковскую операцию и другие ключевые сражения, которые стали частью современной истории Украины.
Также бывший министр поздравил нового главнокомандующего ВСУ генерал-майора Михаила Драпатого с назначением.
По словам Федорова, новому руководителю армии необходимо предложить ясное видение завершения войны, сформировать сильную команду и сделать приоритетом сохранение жизней украинских военных. Среди ключевых направлений он также назвал активную роботизацию фронта, применение асимметричных ударов по противнику и усиление давления на российскую экономику.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кто советовал Зеленскому уволить Федорова.
Также "Комментарии" писали о первом заявлении Сырского после отставки: о чем рассказал экс-главком ВСУ.