Федоров зробив гучну заяву після відставки: що пообіцяв Зеленському

Після звільнення з посади міністра оборони Михайло Федоров вперше чітко окреслив своє політичне майбутнє. В інтерв'ю The New York Times він заявив, що не збирається ставати політичним опонентом президента Володимира Зеленського під час війни, однак повернутися до уряду готовий лише за однієї умови – якщо знову очолить Міністерство оборони.

Михайло Федоров. Фото: з відкритих джерел

За словами Михайла Федорова, він не має наміру приєднуватися до протестів, учасники яких вимагають його повернення на посаду. Водночас він не збирається переконувати людей відмовитися від критики влади, наголосивши, що кожен має право на власну позицію.

Колишній міністр також запевнив, що не розглядає своє звільнення як елемент політичної боротьби. Він заявив, що не хоче, аби ця історія штучно втягувала його у політичне протистояння.

Разом із тим Федоров фактично назвав тих, хто, на його думку, був зацікавлений у його відставці. За його словами, активний тиск чинили лобісти оборонних компаній, інтереси яких зачепила зміна системи державних закупівель. Він стверджує, що під час його роботи частка дронів та іншого високотехнологічного озброєння у структурі оборонних закупівель зросла із 60% до 90%.

Михайло Федоров переконаний, що саме безпілотники сьогодні забезпечують близько 95% втрат російської армії на фронті. На його думку, війна стрімко рухається до нового етапу, коли ключову роль відіграватимуть автономні системи зі штучним інтелектом.

"Лінія фронту поступово роботизується", — наголосив він, прогнозуючи, що в майбутньому бойові дії вестимуть уже не люди, а дрони, які самостійно взаємодіятимуть між собою без прямого втручання операторів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що не виключає свого повернення до Міністерства оборони, якщо відповідну пропозицію зробить президент України Володимир Зеленський. Водночас він наголосив, що для нього головною є не посада, а можливість продовжувати працювати у сфері оборони.



