Федоров сделал громкое заявление после отставки: что пообещал Зеленскому

После ухода с должности министра обороны Михаил Федоров впервые четко очертил свое политическое будущее. В интервью The New York Times он заявил, что не собирается становиться политическим оппонентом президента Владимира Зеленского во время войны, однако вернуться к правительству готов только при одном условии – если снова возглавит Министерство обороны.

Михаил Федоров. Фото: из открытых источников

По словам Михаила Федорова, он не намерен присоединяться к протестам, участники которых требуют его возвращения в должность. В то же время, он не собирается убеждать людей отказаться от критики власти, подчеркнув, что каждый имеет право на собственную позицию.

Бывший министр также заверил, что не рассматривает свое увольнение как элемент политической борьбы. Он заявил, что не хочет, чтобы эта история искусственно втягивала его в политическое противостояние.

Вместе с тем, Федоров фактически назвал тех, кто, по его мнению, был заинтересован в его отставке. По его словам, активное давление оказывали лоббисты оборонных компаний, интересы которых задело изменение системы государственных закупок. Он утверждает, что при его работе доля дронов и другого высокотехнологичного вооружения в структуре оборонных закупок выросла с 60% до 90%.

Михаил Федоров убежден, что именно беспилотники сегодня обеспечивают около 95% потерь русской армии на фронте. По его мнению, война стремительно движется к новому этапу, когда ключевую роль будут играть автономные системы с искусственным интеллектом.

"Линия фронта постепенно роботизируется", — подчеркнул он, прогнозируя, что в будущем боевые действия будут вести уже не люди, а дроны, которые будут самостоятельно взаимодействовать между собой без прямого вмешательства операторов.

Читайте на портале "Комментарии" — бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что не исключает своего возвращения в Министерство обороны, если соответствующее предложение сделает президент Украины Владимир Зеленский. В то же время он подчеркнул, что для него главная не должность, а возможность продолжать работать в сфере обороны.



