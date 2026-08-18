Федоров записал обращение к украинцам: предлагает провести выборы во время войны



















Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров обратился к украинцам после более чем месяца протестов в разных городах. В своем видеообращении он поднял сразу несколько чувствительных для страны тем, в том числе коррупцию, кадровую политику, доверие к власти и возможность проведения выборов в условиях полномасштабной войны.

Михаил Федоров. Фото из открытых источников

В видеообращении Федоров заявил, что демократические институты не могут оставаться без четких правил только потому, что война продолжается. По его мнению, Украина должна заранее наработать механизм проведения выборов в Украине, если боевые действия затянутся на годы.

"Демократия не может быть заложницей России. Мы сражаемся именно потому, что хотим остаться свободным европейским государством. Поэтому мы должны найти законный, безопасный и реалистичный механизм, который позволит Украине восстановить полноценный демократический процесс, даже в условиях длительной войны", – заявил Федоров.

В то же время, бывший министр признал, что организация выборов во время войны будет иметь ряд сложных вызовов. Речь идет, в частности, о голосовании военнослужащих, миллионов украинцев за границей и жителей прифронтовых территорий. Не менее важными вопросами он назвал безопасность избирательного процесса, независимость государственных институтов и доверие общества к результатам.

Отдельно Федоров остановился на ситуации в Министерстве обороны. По его словам, во время полномасштабной войны страна не может работать в условиях кадровой неопределенности в оборонном ведомстве. Он считает, что оборонная политика должна быть стабильной и ответственной, а не находиться в режиме временности.

Еще острее Федоров высказался о коррупции. Он отметил, что во время войны хищение государственных средств имеет прямое влияние на обороноспособность Украины. По его словам, потерянные из-за коррупции деньги могут означать меньше дронов, боеприпасов, средств РЭБ или эвакуационного транспорта для фронта.

Однако главной проблемой Фёдоров назвал не отдельные коррупционные скандалы, а то, что он охарактеризовал как "системный кризис управления". По его мнению, кадровые решения должны зависеть от профессионализма и результатов работы, а не от личной лояльности.

Федоров также призвал восстановить ответственность чиновников за принятые решения и вернуть доверие между государством и обществом. По его убеждению, именно прозрачные правила, подотчетность власти и понятные результаты работы должны стать основой нового общественного договора.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Федоров назвал сроки, когда украинская баллистика может ударить по Москве.

Также "Комментарии" писали, что новый опрос КМИС показал падение доверия к Владимиру Зеленскому на фоне скандала с Федоровым.