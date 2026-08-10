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Зеленський уже четвертий: як змінилася довіра українців до президента

Нове опитування КМІС показало падіння довіри до Володимира Зеленського. Президент посів четверте місце у рейтингу українців.

10 серпня 2026, 14:05
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Slava Kot

Рівень довіри українців до Володимира Зеленського залишається вищим за недовіру, однак позиції президента у рейтингу помітно погіршилися. За новими даними Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), Зеленський опинився лише на четвертому місці серед політиків та публічних діячів.

Зеленський уже четвертий: як змінилася довіра українців до президента

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

За даними КМІС, лідером рейтингу довіри серед українців став посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Йому довіряють 66% опитаних, тоді як 24% висловлюють недовіру. Баланс довіри становить +42%.

На другому місці опинився колишній очільник Міноборони Михайло Федоров з 63% довіри та 16% недовіри. Третю позицію посів керівник Офісу президента Кирило Буданов: 61% українців йому довіряють, 22% — ні. Баланс довіри та недовіри становить +46% та +39% відповідно.

Президенту Зеленському довіряють 56% респондентів, не довіряють — 38%. Таким чином, баланс довіри становить +18%. Порівняно з попереднім опитуванням КМІС показники глави держави погіршилися. У червні Зеленському довіряв 61% опитаних, а не довіряли 34%. Тоді баланс становив +27%. Таким чином, за короткий період під час якого відбулася зміна Кабміну та звільнення Михайла Федорова частка тих, хто довіряє президенту, зменшилася на 5 процентних пунктів, а недовіра зросла на 4 пункти.

Зеленський уже четвертий: як змінилася довіра українців до президента - фото 2

Рейтинг довіри політиків та діячів. Опитування КМІС

Після першої четвірки у рейтингу розташувалися мер Харкова Ігор Терехов, якому довіряють 47%, та командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький із показником 37%. Водночас значна частина респондентів зазначила, що не знає цих політиків або публічних діячів.

Найгірший баланс у рейтингу довіри має Петро Порошенко: йому довіряють 20% українців, тоді як 76% висловлюють недовіру. Його баланс становить -56%.

Раніше портал "Коментарі" писали, що опитування КМІС показало, коли українці очікують закінчення війни в Україні.



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Джерело: https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1627&page=1
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